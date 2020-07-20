"Черные ящики" со сбитого самолета МАУ доставили во Францию: они готовы к расшифровке

"Черные ящики" со сбитого самолета МАУ доставили во Францию.

"Черные ящики" украинского самолета Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, который в январе сбили иранские военные, уже доставлены в Париж.

Как сообщил в Twitter министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, утром 20 июля, они якобы должны быть доставлены в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации

Он отметил, что Франция официально подтвердила эту информацию МИД Канады.

"Мы получили подтверждение, что "черные ящики" рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать", – написал министр.

Напомним, Иран согласился передать "черные ящики" сбитого над Тегераном украинского самолета МАУ для расшифровки во Францию 26 июня. 18 июля стало известно, что иранская сторона осуществила передачу.

"Черные ящики" доставили во Францию Twitter Франсуа-Филипп Шампаня

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