"Черные ящики" сбитого в Иране украинского самолета отправят во Францию
"Черные ящики" сбитого в Иране украинского пассажирского самолета будут отправлены во Францию.
Их отправят в скором времени. Об этом на брифинге 16 июня заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Интерфакс-Украина".
"Черные ящики должны в скором времени быть отправлены во Францию", – заявил он, добавив, что задержка отправки была вызвана ограничениями из-за пандемии COVID-19.
"Мы собираемся продолжать оказывать давление на иранский режим вместе с нашими иностранными партнерами, чтобы получить ответы, добиться правосудия, получить компенсации для семей", – подчеркнул Трюдо.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Представитель иранского правительства объяснил, что задержка отправки "черных ящиков" в Киев были связаны с пандемией коронавируса. Он уточнил, что их вернут после хотя бы частичного возобновления нормальной работы международных рейсов и по итогам переговоров между Ираном и другими сторонами, вовлеченными в этот процесс.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Иран затягивает передачу "черных ящиков" с украинского самолета. По его словам, Тегеран до сих пор не взял на себя международную ответственность за крушение борта.
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился 8 января вблизи иранской столицы. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой