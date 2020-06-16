"Черные ящики" сбитого в Иране украинского самолета отправят во Францию

Трюдо заявил, что "черные ящики" самолета МАУ передадут в ближайшее время

"Черные ящики" сбитого в Иране украинского пассажирского самолета будут отправлены во Францию.

Их отправят в скором времени. Об этом на брифинге 16 июня заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Интерфакс-Украина".

"Черные ящики должны в скором времени быть отправлены во Францию", – заявил он, добавив, что задержка отправки была вызвана ограничениями из-за пандемии COVID-19.

"Мы собираемся продолжать оказывать давление на иранский режим вместе с нашими иностранными партнерами, чтобы получить ответы, добиться правосудия, получить компенсации для семей", – подчеркнул Трюдо.

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