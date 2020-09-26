"Черные ящики" с обломков самолета Ан-26 изъяли. Фото

Бортовые самописцы самолета ВСУ Ан-26, который разбился в Чугуеве 25 сентября, уже изъяты.

Об этом в субботу, 26 сентября, сообщил глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, передает Укринформ.

"Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд, минуту перед падением с управляющим пилотом общался летчик, они обсуждали возможности посадки", – рассказал он.

Кучер выразил надежду, что бортовые самописцы в ближайшее время будут расшифрованы.

"Черный ящик" с самолета АН-26. Telegram-канал "Харьков Live"

Как писал OBOZREVATEL, в Кабмине заявили, что самописцы Ан-26 будут доступны после того, как завершатся работы с телами погибших. Результаты расследования катастрофы должны озвучить до 25 октября.

По словам журналиста Юрия Бутусова, самолет ВСУ осматривали после каждой посадки, а погодные условия полета были идеальными.