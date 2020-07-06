"Черные ящики" еще в Иране: стало известно о судьбе дела самолета МАУ
Иран пообещал Украине отправить "черные ящики" сбитого над Тегераном самолета МАУ на расшифровку во Францию 20 июля.
Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, французская сторона согласилась привлечь к процессу двух украинских экспертов.
"Черные ящики во Францию еще не отправили. Сегодня мы имеем очередное обещание иранской стороны сделать это 20 июля. Пару дней назад мы получили согласие французских властей принять наших двух экспертов, которые примут участие в процессе в качестве членов группы по техническому расследованию", – сказал он .
По словам дипломата, стороны, которые получили убытки вследствие катастрофы, наконец согласовали свои позиции и подходы в процессе переговоров с иранской стороной по привлечению Ирана к ответственности, компенсации родственникам погибших. Кроме того, украинская сторона ставит целью еще и получения компенсации "Украинским авиалиниям", уточнил Енин.
Он рассказал, когда будет обсуждаться вопрос компенсации родственникам погибших украинцев.
"На данном этапе еще не закончено техническое расследование. Если оно подтвердит факт незаконного вмешательства, можно будет переходить ко второй фазе переговорного процесса и более предметно обсуждать уровень компенсации. Говорить о чем-то еще рано", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.
Однако потом в Тегеране пообещали выплатить деньги семьям погибших в катастрофе украинского самолета, который сбили над Тегераном, для того, чтобы навсегда закрыть вопрос о расследовании.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о якобы завершении расследования катастрофы самолета МАУ не подтверждены никакими документами.
В июне 2020 года Иран заявил о решении передать во Францию "черные ящики"со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", но позднее назвал условия для их передачи Украине.
Украина 1 июля получила от Франции приглашение принять участие в расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране украинского самолета.