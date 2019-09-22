"Черные выходные" в Украине: серия жутких ДТП всколыхнула страну

На выходных 21-22 сентября в Украине произошло сразу несколько жутких ДТП, которые унесли жизни людей и привели к огромному количеству раненых.

В нескольких авариях виновниками стали водители в состоянии алкогольного опьянения. При этом, преимущественно ДТП происходили в ночное время суток.

OBOZREVATEL предлагает подборку самых резонансных аварий на дорогах Украины за выходные.

Серия жутких ДТП на выходных всколыхнула Украину

ДТП с маршруткой и бензовозом под Одессой – 9 жертв

В субботу, 21 сентября, на овидиопольской трассе в Одесской области переполненная людьми маршрутка столкнулась с бензовозом, в результате чего погибли 9 человек. Еще четверо получили травмы разной степени сложности.

Удар был настолько сильный, что микроавтобусу снесло левую часть и он перевернулся.

ДТП с маршруткой на Одесщине

В сети показали несколько видео с места аварии. На одном из них водитель бензовоза, который отделался испугом, пытался выбраться из фуры. На втором очевидец заснял окровавленные тела погибших.

По данным одесских маршрутчиков, следствие назвало причиной аварии лопнувшее колесо грузовика.

ДТП с маршруткой на Одесщине

Новая "Зайцева" в Одессе снесла толпу: пострадавшие в больнице

В субботу, 21 сентября, в Одессе автомобиль Nissan, за рулем которого была женщина, влетел в толпу протестующих, из-за чего в больницу были госпитализированы два человека – участница митинга и полицейский.

В Одессе "новая Зайцева" сбила людей Скриншот из видео

На Полтавщине произошла тройная авария – 2 жертвы

В городе Миргород на Полтавщине в субботу, 21 сентября, произошло тройное ДТП, которое унесло жизни 2 человек. Еще 2 попали в больницу.

Отмечается, что столкнулись автомобили Ford Mondeo, Mercedes Vito и Hover.

В аварии погибли водитель и пассажирка Ford Mondeo. Среди участников ДТП оказался также 7-летний ребенок, который находился в одной из машин.

В Миргороде столкнулись три авто pl.npu.gov.ua

В Киеве такси Uber вылетело с дороги и перевернулось – клиент в тяжелом состоянии

В воскресенье ночью в 00:30 в Киеве на улице Академика Заболотного автомобиль Nissan Sunny службы такси Uber вылетел с дороги и перевернулся на крышу.

О происшествии сообщает "Информатор". По предварительным данным, на одном из поворотов таксист не справился с управлением и вылетел на тротуар. После этого Uber врезался в столб уличного освещения и перевернулся на крышу.

Водитель и пассажир такси получили травмы различной степени тяжести. Мужчин в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение политравмы ближайшей больницы.

В Киеве перевернулось такси Uber Информатор

В Киеве перевернулось такси Uber Информатор

При этом, ДТП могло закончиться еще трагичнее – в машине был установлен баллон с газом и существовала серьезная вероятность его воспламенения. Опасность устранили прибывшие на место аварии спасатели.

В Киеве перевернулось такси Uber Информатор

В Киеве перевернулось такси Uber Информатор

На Хмельнитчине пьяный водитель убил пассажиров – 4 жертвы

В 2:00 воскресенья, 22 сентября, в Деражнянском районе на Хмельнитчине водитель Ford Mondeo, который был в состоянии алкогольного опьянения, врезался в электроопору, в результате чего 4 пассажира погибли.

Сам водитель и еще один мужчина были госпитализированы с политравмами.

На Хмельнитчине в ДТП погибли 4 человека Пресс-служба Нацполиции

В Кривом Роге произошло пьяное ДТП – пассажирка скончалась

Произошло ДТП ночью 22 сентября и в Кривом Роге. Там на улице Владимира Терещенко пьяный водитель врезался в дерево. Он и еще двое пассажиров попали в больницу.

Утром женщина, пострадавшая в аварии, скончалась, не приходя в сознание. У неё было кровоизлияние в мозг и кома. Как выяснилось, за рулем был ее муж.

В Кривом Роге произошло пьяное ДТП

В Кривом Роге произошло пьяное ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября на трассе возле города Кагарлык Киевской области лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Volkswagen. В результате удара автомобили загорелись. Погибли три человека.

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