В Черновцах полицейский на BMW сбил светофор и повис на заборе. Фото

В Черновцах полицейский на личном автомобиле BMW устроил ДТП, протаранив светофор и на скорости врезавшись в забор частного дома.

В результате машина повисла на ограждении. Инцидент, который произошел в субботу, 12 сентября, подтвердила пресс-служба полиции Черновицкой области на своем сайте.

ДТП случилось на улице Винниченко. Как отметили в полиции, после столкновения коп-водитель сбежал, он не пострадал.

Место аварии. Facebook Sergey Geletа

Стражи порядка установили, что виновником аварии стал 31-летний сотрудник одного из отделений полиции области. В момент совершения ДТП правоохранитель находился вне службы.

По факту аварии начато служебное расследование, копу грозит увольнение из правоохранительных органов.

В то же время в полиции сообщили, что на месте ДТП водитель отказался от прохождения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.

Машина на заборе. Facebook Sergey Geletа

ДТП устроил сотрудник полиции. Facebook Sergey Geletа

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября после полудня в Киеве произошло тройное ДТП на улице Новоконстантиновской.