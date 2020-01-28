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29 января • обновлено в 02:11
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"Слабость России": военный эксперт рассказал о проблемах Черноморского флота

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Большая часть Черноморского флота России в аннексированном Крыму устарела и нуждается в модернизации.

О проблемах ЧФ РФ рассказал в эфире ObozTV главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

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"С флотом у россиян не так все хорошо. 80-85% кораблей Черноморского флота – это корабли конца 1980-х – начала 1990-х годов, которые до 2014 года активно использовались. И какой у них моторесурс – открытый вопрос", – отметил Белесков.

Он обратил внимание, что в последние два года (по сравнению с 2015-2017 гг) "насыщение" Крыма новыми кораблями существенно замедлилось: "т.е. у россиян на самом деле проблемы с кораблестроительной программой".

В связи с этим, по мнению военного эксперта, "демонстрации силы" России в Крыму можно расценивать как признак слабости, который хотят скрыть.

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Белесков напомнил, что к масштабным военным учениям в Крыму 9 января, которые прошли в присутствии президента РФ Владимира Путина, были привлечены корабли Северного флота. В частности, ракетный крейсер "Маршал Устинов".

"Причем у россиян есть однотипный крейсер "Москва" в Черноморском флоте, но его ремонтируют, и ремонт там никак не закончится", – уточнил он.

"Я бы это расценивал не как признак силы, а как признак некоей слабости и проблем с модернизацией Черноморского флота", – подчеркнул эксперт.

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Белесков предположил, что россияне пытались что-то показать на фоне наращивания присутствия НАТО в Черном море.

"В прошлом году американское военно-морское присутствие в Черном море выросло – это 120 дней, из которых более 80 были ракетные эсминцы с управляемым ракетным вооружением. Там у одного корабля может быть больше крылатых ракет, чем во всем Черноморском флоте", – пояснил он.

"Вот посмотрим, когда в следующий раз Черноморский флот выведет соединения хотя бы на 10 кораблей. ...Это будет признаком реального, а не выдуманного, потенциала флота", – добавил Белесков.

По его словам, преувеличивать военные демонстрации РФ не стоит, однако нельзя и забывать о том, что оккупированный и милитаризованный Крым – составляющая часть российской политики по "обороне и безопасности". Москва рассматривает захваченный полуостров как форпост на южном и юго-западном стратегическом направлении.

Путин в Севастополе на учениях военно-морского флота, 9 января 2020 года

Путин в Севастополе на учениях военно-морского флота, 9 января 2020 года

kremlin.ru

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Аннексия Крыма Кризис в России Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Николай Белесков
Теги
Черное море Новости России
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Про "страшные" ракетные крейсеры в ЧМ: Госдеп США выступил с официальным протестом в адрес России по поводу «не профессиональной» встрече российскими военными эсминца «Росс», вошедшего в акваторию Черного моря. Корабль обездвижен, и русские его используют как тренажер для отработки боевых действий. Об этом заявила спикер Белого дома Морган Ортегус во время внеочередного брифинга. Она назвала действия российских военных по отношению к ракетному эсминцу, вошедшему в Черное море под американским флагом, как «беспрецедентными и неоправданно жесткими». После того, как «Росс» прошел пролив Босфор, его встретил и стал сопровождать российский корабль «Вышний Волочек». Немногим позднее эсминец США подвергся атаке со стороны российского комплекса РЭБ, в результате чего, команда утратила контроль над управлением кораблем. Но русским этого показалось мало, и они продолжили глумление над американскими моряками. Над обездвиженным кораблем, ставшим, по сути, мишенью, появился истребитель Су-30, который сымитировал заход на боевую атаку, предполагавшую уничтожение «Росса» с воздуха. Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США выступил с претензией к российским коллегам о недопустимости превращения американских кораблей в тренажеры. Пентагон протестует против подобной тактики, которую Россия не впервые применяет в Черном море по отношению к кораблям под американским флагом. Ранее аналогичному «гостеприимству» со стороны черноморской военной группировки России подвергся ракетоносец «Дональд Кук». После чего команда корабля чуть ли не в полном составе подала рапорты об отставке и списании на берег. Американское командование возмущено тем, что русские никак не желают уважать демонстрацию силы войск НАТО в Черном море и вместо преклонения колен проводят учения по уничтожению надводных целей, превращая боевые единицы военного флота США в тренажеры для своих ударных сил.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
По мнению этого вислоухого кастрюля, выходит, сейчас, пока Черноморский флот России слаб, благоприятный момент что бы отбить Крым! Хрюканы, заводите свои новые резиновые лодки и вперед! Опыт прохода под мостом у вас уже имеется. Кричать "Требую допомоги" все макряки обучены.
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Новости расследований

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