"Слабость России": военный эксперт рассказал о проблемах Черноморского флота

Большая часть Черноморского флота России в аннексированном Крыму устарела и нуждается в модернизации.

О проблемах ЧФ РФ рассказал в эфире ObozTV главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

"С флотом у россиян не так все хорошо. 80-85% кораблей Черноморского флота – это корабли конца 1980-х – начала 1990-х годов, которые до 2014 года активно использовались. И какой у них моторесурс – открытый вопрос", – отметил Белесков.

Он обратил внимание, что в последние два года (по сравнению с 2015-2017 гг) "насыщение" Крыма новыми кораблями существенно замедлилось: "т.е. у россиян на самом деле проблемы с кораблестроительной программой".

В связи с этим, по мнению военного эксперта, "демонстрации силы" России в Крыму можно расценивать как признак слабости, который хотят скрыть.

Белесков напомнил, что к масштабным военным учениям в Крыму 9 января, которые прошли в присутствии президента РФ Владимира Путина, были привлечены корабли Северного флота. В частности, ракетный крейсер "Маршал Устинов".

"Причем у россиян есть однотипный крейсер "Москва" в Черноморском флоте, но его ремонтируют, и ремонт там никак не закончится", – уточнил он.

"Я бы это расценивал не как признак силы, а как признак некоей слабости и проблем с модернизацией Черноморского флота", – подчеркнул эксперт.

Белесков предположил, что россияне пытались что-то показать на фоне наращивания присутствия НАТО в Черном море.

"В прошлом году американское военно-морское присутствие в Черном море выросло – это 120 дней, из которых более 80 были ракетные эсминцы с управляемым ракетным вооружением. Там у одного корабля может быть больше крылатых ракет, чем во всем Черноморском флоте", – пояснил он.

"Вот посмотрим, когда в следующий раз Черноморский флот выведет соединения хотя бы на 10 кораблей. ...Это будет признаком реального, а не выдуманного, потенциала флота", – добавил Белесков.

По его словам, преувеличивать военные демонстрации РФ не стоит, однако нельзя и забывать о том, что оккупированный и милитаризованный Крым – составляющая часть российской политики по "обороне и безопасности". Москва рассматривает захваченный полуостров как форпост на южном и юго-западном стратегическом направлении.

Путин в Севастополе на учениях военно-морского флота, 9 января 2020 года kremlin.ru

Как писал OBOZREVATEL:

9 января 2020 года в Черном море прошли совместные учения Черномороского и Северного флота РФ. По этому случаю в аннексированный Севастополь прибыл президент России Владимир Путин.

При этом незадолго до начала учений ракетный крейсер "Маршал Устинов", который считается "плавучей резиденцией" Путина, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле.

А еще ранее россиянам пришлось тащить в порт на буксире большой десантный корабль ВМФ России "Орск", который сломался прямо посреди моря.

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