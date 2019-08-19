"Черное месиво без лица": в Харькове подросток зверски убил девушку

В Харькове разгорелся скандал из-за зверского убийства 26-летней Яны Шевченко.

В преступлении сознался 16-летний студент техникума Даниил Редин, пишет "Город Х". Мать убитой девушки Жанна поделилась переживаниями в Facebook.

"На опознании я ее не узнала. Это было черное месиво без лица, с пробитой головой. Мы не верили, что это она. Одежда ее, ножки, ручки ее. Но только по тату кошечки на ноге поняли, что это она. Хоронили в закрытом гробу. Он потом хвастался своим друзьям малолеткам: "Я ее е*ашу, е*ашу, морда, как кисель уже, а она все орет. Пришлось дорезать ножом". А бил он ее бабушкиной скалкой для теста", – рассказала она подробности.

Убитая Яна Шевченко Город Х

По словам женщины, тело Яны сначала якобы закопали во дворе частного дома, где возможный убийца живет с родителями. Через несколько дней мертвую девушку откопали и перенесли в посадку на станции метро Холодная гора, где ее и обнаружили спустя некоторое время.

"Его родственники, зная с первой минуты убийства, что весь район ищет Яночку, закопанную у них под домом, спокойно жрали и спали 10 дней. Они ее закапывали два раза, а мы уже хоронили. На 12-й день", – поделилась женщина.

Подозреваемый Город Х

Примечательно, что нашлись и свидетели убийства. По данным полиции, бабушка, живущая рядом, слышала крики.

"Бабушка-соседка слышала жуткие крики, но побоялась выходить. Говорит, потом как котенок пищал уже. А это моя доченька умирала от зверской боли", – написала мать погибшей.

Жанна Шевченко также рассказала, что в полиции ей пытались доказать, что убийство совершил бездомный из-за "внезапно возникшей неприязни". Однако вскоре Редин пришел с признанием и его взяли под стражу.

Подозреваемый Город Х

Мать девушки выразила опасения, что парень может избежать тюрьмы, поскольку его родители якобы хотят договорится с правоохранителями.

"Мало того, что он у меня и моей семьи жизнь отобрал, райотделовские друзья его папаши все улики уничтожили. "Обыск" у них проводили. Как вы думаете, что нашли? Совсем другие, ненужные вещи! О чем можно говорить, если его папаша двери в райотдел ногой открывает. И свои подобные вопросы не раз там же "решал", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL,16 августа на Русановке в Киеве нашли расчлененный труп женщины, которая пропала накануне.

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