Чернобыльская трагедия: точная дата взрыва и топ-5 фактов, которые скрывал СССР

В 01:23:47 в субботу 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор.

Здание энергоблока частично обрушилось, при этом погиб оператор главных циркуляционных насосов Валерий Ходемчук.

Власти СССР скрывали информацию о жутком ЧП, хотя понимали, что оно угрожало последствиями всему миру.

ЧАЭС

Предлагаем ознакомится с фактами, собранными НВ, которые пытались утаить от общественности:

1. ЧАЭС, которую строили довольно быстро, еще до аварии вызывала беспокойство у экспертов и инженеров.

По словам экс-директора архива Службы безопасности Украины, историка Владимира Вятровича, уже спустя два года после запуска в эксплуатацию первого из четырех энергоблоков в КГБ начали поступать доклады о технических изъянах новостроя.

"На отдельных участках строения второго блока Чернобыльской атомной электростанции зафиксированы факты ухода от проектов и нарушения технологии ведения строительных и монтажных работ, что может привести к авариям и несчастным случаям", – цитировал Вятрович отчет КГБ от 17 января 1979 года.

Чернобыль. Архивные фото ТСН

2. Взрыв на четвертом энергоблоке, выведенном на проектную мощность на три месяца ранее намеченного срока, произошел во время проведения эксперимента по изучению возможности использовать инерцию ротора турбогенератора для выработки какого-либо количества электроэнергии, в случае, если в будущем реактор аварийно остановится.

Эксперимент должен был проводиться на мощности реактора в 700 МВт, однако перед его началом ее уровень упал до 30 МВт. Оператор попытался восстановить мощность и начал эксперимент в 1:23:04 при ниже планируемом показателе в 200 МВт. Спустя несколько секунд мощность реактора начала расти и в 1:23:40 оператор нажал кнопку аварийной защиты.

Чернобыль. Архивные фото ТСН

Позже именно действия этих нескольких десятков секунд станут официальной версией причин аварии. Однако, по словам Анатолия Дятлова, заместителя главного инженера станции по эксплуатации, находившегося в момент аварии в помещении пульта управления энергоблока, все действия оператора были ранее предусмотрены на инструктаже и сделаны в штатном (а не аварийном) режиме для глушения реактора.

Спустя почти 20 лет МАГАТЭ в новом отчете признала, что большинство действий операторов, которые ранее советская власть назвала нарушениями, на самом деле соответствовали принятым в то время правилам либо не повлияли на процесс развития аварии.

Чернобыль. Архивные фото ТСН

3. После нажатия аварийной кнопки произошло два взрыва с интервалом в несколько секунд, в результате которых реактор был полностью разрушен.

Чернобыль. Архивные фото ТСН

4. В день перед аварией четвертый энергоблок ЧАЭС работал с рядом измененных показателей – отключенной системой аварийного охлаждения реактора и сниженным оперативным запасом реактивности (ОЗР).

Кроме того, утверждают эксперты, персонал ЧАЭС не был осведомлен об опасности работы в измененных условиях. Перед моментом аварии ОЗР был меньше разрешенного регламентом значения, однако операторы не знали текущего значения ОЗР и поэтому не знали, что нарушают регламент.

5. Уже через 20 минут после момента взрыва на ЧАЭС у места события оказались сотрудники КГБ из Припяти.

По словам сотрудников КГБ, сразу после аварии любые документы о произошедшем засекречивали, чтобы не было паники.

Чернобыль. Архивные фото ТСН

Как писал OBOZREVATEL, чернобыльский "дайвер" Алексей Ананенко рассказал, что у людей, которым пришлось спускаться под расплавленный реактор Чернобыльской АЭС после аварии, не было надежных защитных костюмов и даже необходимого оборудования. Мужчины шли в радиационную воду в обычных круглых защитных масках и шапочках из ткани.