"Пытали, забрали документы и деньги": бизнесмен рассказал, как соучредитель "Карабаса" организовал на него нападение

Бизнесмен Вадим Чернецкий раскрыл детали разбойного нападения на него, организованного, по словам потерпевшего, бывшим партнером, соучредителем ресурса по продаже электронных билетов Karabas.com Максимом Плахтием.

"Он полностью руководил всем процессом. Психическое давление, пытки, душили, били, забрали ключи от машины, телефон, забрали документы, забрали деньги, угнали машину", – рассказал Чернецкий "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Против нападавших открыли уголовные производства по фактам вымогательства и похищения автомобиля, но за время досудебного следствия статью Плахтию переквалифицировали на более лояльную.

Кроме того, за три года судебного следствия по факту дело не слушали: заседание всегда переносили, к примеру, из-за нередких случаев минирования здания суда.

Максим Плахтий и Вадим Чернецкий Коллаж

"Мы с потерпевшим глубоко убеждены, что это исключительно действия самого Плахтия, направленные на избежание уголовной ответственности", – считает адвокат потерпевших Александр Браницкий.

"На очередном заседании мы встретили основателя известного музыкального фестиваля. Он рассказал: Плахтий также должен был ему денег и нанял людей для расправы", – добавил он.

"На мой день рождения. Два таких больших амбала с подрезанными ушами, ходили по клубу и пытались меня найти. Мне просто повезло, что в этот день я был за городом. Мне звонили, угрожали, Пытались какие-то деньги у меня взять", – сказал основатель фестиваля Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко.

Между тем срок привлечения Максима Плахтия к уголовной ответственности по делу Чернецкого закончился в ноябре этого года. Если же прокуратура не переквалифицирует статью – обвиняемый избежит наказания.

Ранее OBOZREVATEL писал о скандале с директором Karabas.com Максимом Плахтием. Более детально читайте в нашем материале по ссылке.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!