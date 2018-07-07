Черкасский след: киевский судья фигурирует в громком "денежном" деле

Сына владельца известного черкасского ресторана "Чайка", экс-советника председателя Черкасской ОГА и бывшего начальника областного управления земельных ресурсов Владимира Билыка обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах.

Посредник по делу о получении взятки в особо крупных масштабах - такое преступление инкриминируют бывшему судье Голосеевского суда Киева Александру Билыку. Информация о том, что он является сыном экс-советника председателя Черкасской ОГА Владимира Билыка, еще несколько месяцев назад появилась в нескольких черкасских СМИ.

Чем же известен одиозный судья?

Старший сын Владимира Билыка уже давно киевлянин. В 2009 году Билык-младший занимал должность судьи Военного местного суда Киевского гарнизона. Однако, по информации сайта Чесно.Фильтруй суд, уже через год стал служить Фемиде в Голосеевском суде столицы.

Несколько раз он был замечен в неправдивости внесенных в декларацию данных об имуществе - в частности, о жилье.

Однако наиболее резонансными стали решения судьи в отношении участников Автомайдана. В бурном январе 2014 Билык своим решением отобрал водительские права у девятерых Автомайдановцев и еще у нескольких обычных водителей, которые пытались проехать к "резиденции" Януковича в Межигорье.

В декларации добропорядочности за 2014-й год судья предоставил недостоверные сведения, сообщив, что им такие решения не принимались.

В сентябре 2015 года претендовал на бессрочное назначение судьей. Однако Высший совет правосудия, приняв во внимание постановления, вынесенные Билыком во время Революции Достоинства, подвергла сомнению его добродетель и профессиональную этику.

Судья Александр Билык

Соответственно, в представлении Президенту на бессрочное назначение судьей ему было отказано, тем самым покончено с судейской карьерой Александра Билыка.

Решение Высшего совета правосудия

1 февраля уже этого года Кассационный административный суд в составе Верховного суда оставил решение ВСП относительно Билык в силе.

23 апреля 2018 сотрудники НАБУ задержали при получении взятки судью Голосеевского суда Киева Андрея Новака и его сообщника, бывшего судью этого же суда, Александра Билыка. Последний был посредником в получении неправомерной выгоды в виде 8000 долларов.

Деньги одиозные служители правосудия требовали за удоволлетворение гражданского иска о восстановлении истца на месте работы и выплаты ему компенсации.

Сумма "заходила" тремя траншами, в день задержания взяточникам передавали 1 тыс. долларов.

Так же Судебно-юридическая газета сообщала, что во время задержания у Новака изъяли боевой пистолет, а у Билыка - кокаин.

Суд отпустил своего бывшего коллегу под залог в 141 тыс. гривен, наложив на него ряд обязательств: сдать паспорта для выезда за границу, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, носить электронный браслет и др.

Экс-судья Голосеевского суда Киева Александр Билык дает показания

Позже прокурор сообщил прессе, что Билык готов сотрудничать со следствием и уже начал давать обличительные показания.

Сейчас продолжается досудебное расследование резонансного "судейского" дела. Соучастник Билыка отстранен от должности.