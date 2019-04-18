''Через неделю собиралась рожать'': под Кропивницким покончила с собой 14-летняя школьница

В Кировоградской области покончила с собой школьница, находившаяся на девятом месяце беременности.

Трагедия произошла 18 апреля в с. Цибулево Знаменского района. Подробности OBOZREVATEL рассказали местные жители.

Как стало известно, погибшую звали Кристина П. Ей было 14 лет.

"Через неделю Кристина собиралась рожать девочку. Но, видать, не суждено… Это такой шок для всех нас!" – рассказали нашим журналистам односельчане погибшей.

По словам жителей села, тело девушки нашли во дворе дома, в котором она проживала вместе с сожителем. Мама жила отдельно, недалеко от дочери.

Люди отмечают, что семья Кристины не была асоциальной. "Обычные работящие люди", – говорят соседи.

Председатель сельсовета Людмила Таранец в комментарии OBOZREVATEL сообщила, что семья девушки не является не благополучной: "На учете людей, у которых сложные жизненные обстоятельства, они не пребывают".

В селе говорят, что сожителю Кристины – 18 лет. Зовут Артем, он местный. Алкоголем и наркотиками парень не злоупотреблял, к уголовной ответственности не привлекался. По словам односельчан, за день до трагедии Кристину и Артема видели на улице – они шли, держась за руки.

Обстоятельства трагедии на данный момент неизвестны. В ГУНП Кировоградской области гибель девушки OBOZREVATEL подтвердили, однако подробности официально не прокомментировали.

Добавим, что у Кристины остались брат и сестра.

ЧП под Кропивницким Google. Maps

ЧП под Кропивницким Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом водитель легковушки насмерть сбил девушек 17 и 18 лет, после чего скрылся с места происшествия. Как стало известно, за рулем авто был 19-летний парень. Позже он был задержан правоохранителями.

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