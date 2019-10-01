"Через 2 года "потухнет": блогер поразил рассказом об увядающем Донецке

Житель Донецка Евгений Цейтлин, который уехал два года назад в Москву после начала войны на Донбассе, вернулся в город и поделился своими впечатлениями.
По его словам, за последние два года оккупированный Донецк заметно обнищал и деградировал.
Оккупированный Донецк
"Новости Донбасса"
"В целом, город "выцветает". Бульвар Пушкина, Парк Щербакова, Первая линия еще держится. Хотя, и тут реклама все портит. А дальше. Ощущение запустения. Да, за городом следят. Чисто. Цветочки. Но 5 лет без капремонта дают о себе знать", – написал он на странице своей группы в Facebook.
Цейтлин уверен, что если за год-два статус Донецка не изменится, если туда не вернутся люди и деньги, он окончательно "потухнет".
"Грустно это. За 2 года моего отсутствия в Донецке деградация города стала заметнее. В прошлые приезды она так не бросалась в глаза", — пишет Цейтлин.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились печальные фото опустевшего стадион "Шахтер", который находится в Донецке.
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