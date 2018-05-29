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Чемпионат мира 2018: Россия запретила въезд всем жителям "ЛДНР"

28.5тЧитать новость на украинском

Россия запретила с 1 июня жителям оккупированного Донбасса въезд на свою территорию из-за проведения Чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Кроме того, в связи с проведением на территории РФ Чемпионата мира по футболу российское руководство запретило с 1 июня местному населению оккупированных территорий въезд на территорию Ростовской области, учитывая сложную криминогенную ситуацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и угрозу распространения преступности на территорию России", - отметил он.

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Так, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации установили тотальный контроль над работниками так называемых "бюджетных" организаций.

По словам Гуцуляка, "за каждым учреждением закреплены сотрудники так называемого министерства государственной безопасности, которые осуществляют внезапные проверки наличия работников, в т.ч. по месту жительства".

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеЧМ-2018
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