|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Марина Петик
Марина Петик
ЖурналистВсе статьи автора

Гнобил подчиненных и получил от командира в лицо: что известно о сбежавшем в Россию экс-СБУшнике

1.1тЧитать материал на украинском

Экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сбежавшего в Россию, в Украине запомнили как пьющего и заносчивого офицера. В Мариуполе во время ротации командир батальона даже ударил его в лицо.

Чем известен Прозоров и что он мог сливать врагу – в материале OBOZREVATEL.

"Он трус, врун и алкоголик"

Предатель, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров уже успел наговорить немало "сенсаций" не только на пресс-конференции, но и российским пропагандистским изданиям. Он уверяет, что батальон "Днепр-1" якобы чуть ли не колоннами вывозил с востока дорогие авто.

Прозоров во время пресс-конференции

Прозоров во время пресс-конференции

Скриншот

Однако бывший командир батальона, а сейчас народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза поведал другую историю о Прозорове.

"Да, я его помню, я ему в Мариуполе в аэропорту набил морду! Он трус и врун, к тому же, алкоголик. Тогда он тоже был нетрезв. А вел себя так, как будто он "господин офицер", а все перед ним должны по струнке вытягиваться. Потому что он офицер советской армии. И сразу получил по морде. После этого пришел в себя, хотя и угрожал мне, что я уже не жилец", – рассказал OBOZREVATEL Юрий Береза.

Также бывший военный отмечает, что Прозоров и на пресс-конференции соврал. "Он сказал, что Парасюк – командир 4-й роты батальона. Парасюк никогда командиром не был, он рядовой боец".

Новости
"Чудовище, пропил честь офицера": СБУ обнародовала скандальные факты о беглом Прозорове
Юрий Береза

Юрий Береза

Скриншот

По словам депутата, тогда в зоне АТО, в Мариуполе они находили общий язык с работниками СБУ с полуслова. Вместе они выявляли пророссийское подполье, проводили зачистки.

"Но встречались среди сотрудников СБУ и такие вот паскуды и засранцы, я их по-другому назвать не могу. Мало того, что алкоголики, которые не контролируют свои действия, ведут себя неадекватно. Так еще и называют себя офицерами, мол, мы наследники великого Советского Союза, имперцы такие. А я таких еще с 1993 года не воспринимаю, я им всегда морды бил. И этот алкоголик от меня хорошо получил. К тому же, ребята мне рассказывали, что он гнобил собственных подчиненных, младших по званию офицеров. Он выглядел как холеный барин, но алкоголик", – отметил Береза.

"Раскусили быстро"

Экс-советнику главы СБУ Юрию Тандиту также приходилось встречаться с Прозоровым.

"Мы встречались с ним в штабе АТЦ, но он никогда открыто не высказывал своих предпочтений и не агитировал за врага", – рассказал OBOZREVATEL Тандит.

А вот экс-начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк рассказал нам, что Прозорова на самом деле очень быстро раскусили.

"Мне говорили, что о нем давно докладывали, что этот Прозоров недобросовестный по отношению к Украине и, мягко говоря, питает симпатии к РФ. Это и стало предметом расследования службы внутренней безопасности", – пояснил Вовк.

Также он сомневается, что Прозоров мог сливать России что-то важное.

Новости
"Пауки в банке": перебежчик из СБУ "раскрыл" тайну убийства "Гиви" и "Моторолы"

"Если бы он серьезно работал на Россию, то сейчас бы пресс-конференции не давал. Ну что нового он сказал? Повторил все слухи, которые давно циркулируют. Что якобы Украина причастна к гибели "Боинга", про секретные тюрьмы СБУ. Но это война, когда задерживают террориста на поле боя, его не могут сразу привезти в Киев, в Аскольдов переулок, в СИЗО, где есть все условия. Его нужно где-то передержать в кабинетах и, уже когда появится возможность, перевозить", – добавил экс-начальник ГСУ СБУ.

Он уверен, что Прозорова спецслужбы уже давно вели. "Есть норма, когда любого сотрудника в зависимости от должности раз в месяц прослушивают 5-10 минут. Так что вели его, слушали, агентуру подводили. Но, видимо, ничего серьезного там не было. Поверьте, если бы были основания привлечь его за измену родине, то давно бы привлекли", – говорит Вовк.

Гнобил подчиненных и получил от командира в лицо: что известно о сбежавшем в Россию экс-СБУшнике

"Не хватило одного-двух дней"

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает, что до 2014 года Прозоров работал в Запорожском управлении СБУ по линии противодействия наркопреступности. Потом перевелся в Киев, в центральный аппарат АТЦ.

"Мне рассказывали, что его уже практически поймали, все задокументировали. Но в силу каких-то накладок ему удалось выскочить через Беларусь в РФ. Не хватило одного-двух дней. У него уже провели обыск. И если бы там ничего не нашли, он бы убегать не стал", – сообщил OBOZREVATEL Ступак.

Правда, в отличие от Василия Вовка, Ступак считает, что предатель мог сливать РФ важные сведения.

Гнобил подчиненных и получил от командира в лицо: что известно о сбежавшем в Россию экс-СБУшнике

"Он находился в штаб АТЦ, владел информацией. Мог знать о каких-то операциях, какие силы и средства там задействованы. Получал отчеты об операциях по выявлению российского присутствия на востоке. "Крот" сидел прямо в штабе АТЦ", – возмущается он.

В последние годы уже всплывали факты присутствия предателей в рядах СБУ. "Правда, в основном они работали на уровне ниже среднего. Приводили цифры, но я так и не знаю, чем они все закончились, посадили ли кого-то", – отметил Ступак.

Василий Прозоров

Василий Прозоров

По его мнению, судьба Прозорова в России незавидная. Предателей нигде не любят. После того, как он вышел на пресс-конференцию, стал публичным, никакой перспективы работать в спецорганах РФ уже нет.

"Сначала его выжмут как лимон. Два-три месяца будут по несколько раз допрашивать, чтобы понять врет они или нет. А потом скажут: "Спасибо, до свидания". Ему предложат должность мелкого клерка. Все равно он будет под колпаком, за ним будут следить, чтобы назад не сбежал. Но он предатель и для них, и для нас. Обычно такие люди не выдерживают, спиваются или накладывают на себя руки", – подытожил Ступак.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Василий ПрозоровСБУпредатель
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
У скакуасов началась истерика! Всё верно, придётся отвечать за свои поступки!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения