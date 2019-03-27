Гнобил подчиненных и получил от командира в лицо: что известно о сбежавшем в Россию экс-СБУшнике

Экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сбежавшего в Россию, в Украине запомнили как пьющего и заносчивого офицера. В Мариуполе во время ротации командир батальона даже ударил его в лицо.

Чем известен Прозоров и что он мог сливать врагу – в материале OBOZREVATEL.

"Он трус, врун и алкоголик"

Предатель, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров уже успел наговорить немало "сенсаций" не только на пресс-конференции, но и российским пропагандистским изданиям. Он уверяет, что батальон "Днепр-1" якобы чуть ли не колоннами вывозил с востока дорогие авто.

Прозоров во время пресс-конференции Скриншот

Однако бывший командир батальона, а сейчас народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза поведал другую историю о Прозорове.

"Да, я его помню, я ему в Мариуполе в аэропорту набил морду! Он трус и врун, к тому же, алкоголик. Тогда он тоже был нетрезв. А вел себя так, как будто он "господин офицер", а все перед ним должны по струнке вытягиваться. Потому что он офицер советской армии. И сразу получил по морде. После этого пришел в себя, хотя и угрожал мне, что я уже не жилец", – рассказал OBOZREVATEL Юрий Береза.

Также бывший военный отмечает, что Прозоров и на пресс-конференции соврал. "Он сказал, что Парасюк – командир 4-й роты батальона. Парасюк никогда командиром не был, он рядовой боец".

Юрий Береза Скриншот

По словам депутата, тогда в зоне АТО, в Мариуполе они находили общий язык с работниками СБУ с полуслова. Вместе они выявляли пророссийское подполье, проводили зачистки.

"Но встречались среди сотрудников СБУ и такие вот паскуды и засранцы, я их по-другому назвать не могу. Мало того, что алкоголики, которые не контролируют свои действия, ведут себя неадекватно. Так еще и называют себя офицерами, мол, мы наследники великого Советского Союза, имперцы такие. А я таких еще с 1993 года не воспринимаю, я им всегда морды бил. И этот алкоголик от меня хорошо получил. К тому же, ребята мне рассказывали, что он гнобил собственных подчиненных, младших по званию офицеров. Он выглядел как холеный барин, но алкоголик", – отметил Береза.

"Раскусили быстро"

Экс-советнику главы СБУ Юрию Тандиту также приходилось встречаться с Прозоровым.

"Мы встречались с ним в штабе АТЦ, но он никогда открыто не высказывал своих предпочтений и не агитировал за врага", – рассказал OBOZREVATEL Тандит.

А вот экс-начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк рассказал нам, что Прозорова на самом деле очень быстро раскусили.

"Мне говорили, что о нем давно докладывали, что этот Прозоров недобросовестный по отношению к Украине и, мягко говоря, питает симпатии к РФ. Это и стало предметом расследования службы внутренней безопасности", – пояснил Вовк.

Также он сомневается, что Прозоров мог сливать России что-то важное.

"Если бы он серьезно работал на Россию, то сейчас бы пресс-конференции не давал. Ну что нового он сказал? Повторил все слухи, которые давно циркулируют. Что якобы Украина причастна к гибели "Боинга", про секретные тюрьмы СБУ. Но это война, когда задерживают террориста на поле боя, его не могут сразу привезти в Киев, в Аскольдов переулок, в СИЗО, где есть все условия. Его нужно где-то передержать в кабинетах и, уже когда появится возможность, перевозить", – добавил экс-начальник ГСУ СБУ.

Он уверен, что Прозорова спецслужбы уже давно вели. "Есть норма, когда любого сотрудника в зависимости от должности раз в месяц прослушивают 5-10 минут. Так что вели его, слушали, агентуру подводили. Но, видимо, ничего серьезного там не было. Поверьте, если бы были основания привлечь его за измену родине, то давно бы привлекли", – говорит Вовк.

"Не хватило одного-двух дней"

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает, что до 2014 года Прозоров работал в Запорожском управлении СБУ по линии противодействия наркопреступности. Потом перевелся в Киев, в центральный аппарат АТЦ.

"Мне рассказывали, что его уже практически поймали, все задокументировали. Но в силу каких-то накладок ему удалось выскочить через Беларусь в РФ. Не хватило одного-двух дней. У него уже провели обыск. И если бы там ничего не нашли, он бы убегать не стал", – сообщил OBOZREVATEL Ступак.

Правда, в отличие от Василия Вовка, Ступак считает, что предатель мог сливать РФ важные сведения.

"Он находился в штаб АТЦ, владел информацией. Мог знать о каких-то операциях, какие силы и средства там задействованы. Получал отчеты об операциях по выявлению российского присутствия на востоке. "Крот" сидел прямо в штабе АТЦ", – возмущается он.

В последние годы уже всплывали факты присутствия предателей в рядах СБУ. "Правда, в основном они работали на уровне ниже среднего. Приводили цифры, но я так и не знаю, чем они все закончились, посадили ли кого-то", – отметил Ступак.

Василий Прозоров

По его мнению, судьба Прозорова в России незавидная. Предателей нигде не любят. После того, как он вышел на пресс-конференцию, стал публичным, никакой перспективы работать в спецорганах РФ уже нет.

"Сначала его выжмут как лимон. Два-три месяца будут по несколько раз допрашивать, чтобы понять врет они или нет. А потом скажут: "Спасибо, до свидания". Ему предложат должность мелкого клерка. Все равно он будет под колпаком, за ним будут следить, чтобы назад не сбежал. Но он предатель и для них, и для нас. Обычно такие люди не выдерживают, спиваются или накладывают на себя руки", – подытожил Ступак.

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