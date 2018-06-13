"Мы хлебушек печем": как олигарх Путина прорывается в Украину

В центре Киева скандальный российский бизнесмен Герман Стерлигов открывает свой хлебный магазин. Управлять им будет украинская семья - Владимир и Ирина Дзюбы. Радикалы уже сорвали баннер с хлебного магазина с упоминанием Германа Стерлигова. И обещают не дать открыть в столице ни одного подобного заведения.

OBOZREVATEL узнал о том, чем занимается одиозный путинский олигарх и его соратники в Украине.

Как рассказали нам хозяева магазина, последователи Стерлигова, в их планах пошив целомудренной одежды для женщин. Сами "стерлиговцы" обосновались в Черниговской области, в селе Ясная Поляна. Уверяют, что занимаются исключительно выращиванием гречки и овса, изготовлением хлеба и вина.

Банер "Хлеб по рецептам Германа Стерлигова" сорвали Соцсети

ШЬЮТ ЦЕЛОМУДРЕННУЮ ОДЕЖДУ

Несмотря на то, что представители националистов срывают вывеску магазина, представители Стерлигова останавливать бизнес пока не собираются. Кроме магазина с крестьянским хлебом, медом, сыром они собираются торговать одеждой.

Поэтому сейчас представители Стерлигова ищут швей. Мы позвонили им под видом швеи и предложили свои услуги. "У нас есть небольшая мастерская на Оболони. Точнее, это модельный дом. Там есть профессиональные машинки. Шить придется целомудренную женскую одежду. Целомудренную - это значит длинные в пол юбки и платья, с длинными рукавами, закрытые. Блузки тоже", - рассказала нам женщина по телефону.

Работа предстоит сдельная. За каждое сшитое платье обещают платить 300-500 грн, за блузку – 300-400 грн. "Все зависит от сложности, если рюши, воланы, то платить будут больше. А мужскую одежду вы сможете шить? Рубашки тоже можно", - сообщили нам.

На Крещатике хотели продавать целомудренную одежду Соцсети

Единственное условие для швеи – не иметь вредных привычек. "Вы, надеюсь, не курите и не употребляете?" - уточнили у нас.

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ИХ ЛЮБЯТ

Свои идеи Герман Стерлигов начал внедрять в Украине давно. Еще в январе 2014 года он побывал в Шостке, где презентовал и дарил свои книги и своей супруги Алены "Мужем битая". Встреча проходила прямо в здании райадминистрации.

А сторонники Стерлигова уже давно обосновались в Черниговской области, в селе Ясная Поляна, где развивают свои крестьянские поселения. Местные власти их активно поддерживают.

Ирина и Владимир Дзюбы Соцсети

"Они работают у нас на земле, хорошие люди, что-то там выращивают. Правда, есть конфликты с местными. Знаете, когда село Ясная Поляна было заброшено, все бурьяном поросло, то никому не нужно было. А они пришли, стали работать, теперь местные стали кричать, что у них землю отнимают", - сказали в Новгород-Северской администрации.

В сельсовете села Бучки, к которому и относится Ясная Поляна, Дзюб тоже нахваливают. "Они облагораживают территорию, строят забор. Вот планы свои приносили, домики собираются строить, видимо, туристический центр будет. Пилораму ставить собираются. В том селе кроме них только одна семья живет, больше там никого нет. Они людей нанимают на работу. А люди им конфликты из-за земли устраивают, дерутся", - рассказала дежурная в сельсовете.

"НАМ НИКУДА НЕ ДЕТЬСЯ ОТ "КИЕВСКОЙ РУСИ"

OBOZREVATEL связался с Ириной Дзюбой и поинтересовался, какие у них отношения с Германом Стерлиговым и как они относятся к его идее "Киевской Руси" - объединении Украины и России.

Ирина Дзюба Соцсети

"Мы со Стерлиговым познакомились как крестьяне, он тоже крестьянин. По его рецепту печем хлебушек, это он рецепт нашел. Сюда он не приезжает, мы просто общаемся. Я больше с его супругой Аленой Ивановной общаюсь. У нее есть модельный дом по пошиву целомудренной женской одежды, платочки там всякие. Говорим о внуках, детях. Я женщина, мое дело огород, в политику не лезу", - заверила нас Ирина Дзюба.

Хотя "Киевскую Русь" поддерживают. "Но это же наша история, никуда мы от нее не денемся. Вы знаете, что "Киевская Русь", как пишут историки, название кабинетное. На самом деле была Русь, и мы все пошли от русичей. Это история, не мы ее придумали, и никуда от нее не денемся", - считает Ирина Дзюба.

Также Ирина уверяет, что никакой туристический комплекс они тут строить не собираются. "Это все наши хозяйственные постройки, сушилки, пекарня, я вот целебными травами занимаюсь. Это наше православное христианское хозяйство. Мы все выращиваем вручную, гречку, овес сеем, сами муку делаем, печем хлеб, делаем вино. Все едим сами, а излишками угощаем".

Что касается конфликтов с местными, то Дзюба уверяет, что у них все спокойно. "Есть несколько пьяниц, которым не нравится, что мы сюда приехали, мол, чужие. А в администрации нас очень поддерживают. Они тоже считают, что люди должны на землю возвращаться, а не по заграницам ездить", - говорит Дзюба.

Правда, уверяет, что радикалы не дают им открыть свой магазин в Киеве. "Магазинчик открыть не дают, он у нас первый. Но на все воля Божья".

В организации С-14 говорят, что внимательно следят за магазином "хлеба по рецептам Германа Стерлигова". "Когда мы там были, внутри никого не было. Мы открыть его не дадим, поговорим с владельцами офисного помещения, такие магазины в Киеве работать не должны. Жечь не будем, постараемся объяснить, что это не просто хлебушком торговля", - сказал член организации Маркиян.

Такие вывески появляются в магазинах "Хлеб Стерлигова" Соцсети

КТО ТАКОЙ СТЕРЛИГОВ

Сам 52-летний Герман Стерлигов в 2014 году активно поддерживал боевиков на Донбассе. Называл их ополченцами и призывал взрывать линии электропередач, чтобы бороться с "бандеровцами". А также заявлял, что готов принять гражданство "ЛНР".

Он один из сооснователей первой товарной биржи "Алиса" в России. После того как он неудачно баллотировался то в губернаторы Красноярского края, то в мэры Москвы, в 2004 году он покинул Москву, а в Подмосковье и Тверской области ему выделил 37 га земли, где он занялся сельским хозяйством и организовал общественную организацию "Слобода". Призывал туда приезжать православных россиян и селиться. В 2008 году вернулся в Москву и основал антикризисный торгово-расчетный центр – товарная биржа, где расчеты производились товаром. Успеха она не имела.

Стерлигов является противником абортов и бритья бороды. А кино и театр считает школой дьявола.

Стерлигов был в Шостке зимой 2014 года Соцсети

В России Стерлигова считают сторонником радикальных националистических взглядов, его обвиняли в том, что на территории его земель проводили свои учения запрещенные радикальные националисты. Сам бизнесмен уверяет, что никакого бизнеса у него нет, а деньги он зарабатывает исключительно хлебопечением. И зарабатывает так много, что ему хватает на то, чтобы жить в дорогих гостиницах.

В России Стерлигов открыл сеть своих магазинов "Хлебная лавка Германа Стерлигова". Правда, прославились они не хлебом. Кроме того что там продавали также и розги для детей, там появлялись провокационные вывески: "П*расам вход воспрещен".

Кстати, сама Ирина Дзюба часто на своей страничке в соцсети постит высказывания Германа Стерлигова. Например, последнее: "В России уже тысячи людей разместили на своих заведениях таблички "содомитам вход запрещен" или "п*расам вход запрещен". Мы публиковали множество таких фотоотчетов с табличками на магазинах, ресторанах, турбазах в соцсетях. Но педе*стичные российские СМИ, естественно, об этом молчат, делая вид, что это, мол, Стерлигов один такой. Нас много, и будет еще больше. Трусость уходит, уступая место смелости. Слава Исусу Христу! Герман Стерлигов".

Сами магазины не пользуются особой популярностью, россияне жалуются на высокие цены в них.

В Украину Стерлигов раньше приезжал часто, дружил с сыном Анны Герман, Николаем, который ранее возглавлял МЧС. Рассуждал об экологии и объединении Украины и России со столицей в Киеве.