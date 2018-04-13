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Михаил Жирохов
Михаил Жирохов
Военный историкВсе статьи автора

Чем Украина способна удивить путинские "Искандеры"

5.6т

Буквально на днях "Укрооборонпром" отрапортовал, что за последние два года для Воздушных Сил Украины были отремонтированы пять комплексов С-300ПТ и ПС. И вот на день советской космонавтики советник министра обороны Украины Юрий Бирюков явно не по своей инициативе заявляет, что на совещании главы оборонного ведомства с представителями профильных предприятий "Укроборонпрома" сегодня обсуждались планы модернизации комплексов С-300В1, пишет Михаил Жирохов для dsnews.ua.

Это достаточно расплывчатая информация тем не менее обнародована именно в тот момент, когда мир находится на грани в лучшем случае локального конфликта в Сирии. Для Украины это чревато как минимум возобновлением боевых действий на Донбассе, а как максимум - в той или иной мере полномасштабным российским вторжением. И основной козырь "вероятного противника" - это тактические ракеты как наземного, так и морского базирования - "Искандер" и "Калибр" - и ударная авиация.

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А вот ЗРК С-300В1 просто находка для Украины. Дело в том, что комплексы именно этой модификации были первыми советскими мобильными системами противоракетной обороны - то есть по идее могли поражать оперативно-тактические ракеты класса "земля-земля" типа "Першинг" или "Точка" на расстоянии до 100 км.

Есть, конечно, целый ряд вопросов как, например, были ли у Украины такие ракеты (тип 9М82) и в каком состоянии сейчас комплексы. После развала Союза нашей стране достались две зенитно-ракетные бригады, вооруженные этими комплексами - в г. Стрый Львовской области и Умань Черкасской. Но обе они расформированы - одна в 2002 г., вторая - в 2012 г.

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе был восстановлен по крайней мере один отдельный зенитный ракетный дивизион. В частности, одна из пусковых установок находилась на дежурстве возле штаба АТО в Донецкой области в Краматорске, а осенью 2017 г. на полигоне в Одесской области осуществлялись практические пуски.

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Не менее важной является и информация, что на этом же совещании обсуждались и вопросы модернизации зенитно-ракетных комплексов "Бук" и "Тор". Вот это, как видится, гораздо больший маркер формирования "зенитного зонтика" над Украиной.

Дело в том, что одной из важнейших характеристик любого зенитно-ракетного комплекса является такой параметр как "вероятность поражения цели одной ракетой", где показатель 1 = 100%. Естественно, что для каждого типа ЗРК она своя. Более того, для каждой воздушной цели - будь то вертолет, самолет или баллистическая ракета - он разный.

Так, вот в случае полномасштабного удара с гарантированным поражением намеченных целей атакующая сторона должна обеспечить массовость и массированость применения средств поражения.

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Даже против остатков некогда мощной ПВО Ирака в ходе Второй иракской войны 2003 г. американцы выпустили около 800 крылатых ракет. Россияне таким количеством крылатых и оперативно-тактических ракет похвастаться не могут - тем более на украинском направлении. Стоит вспомнить, что Россия - страна большая и имеющиеся ракеты растянуты от Дальнего Востока до Калининграда.

То есть, имея достаточно большое количество мобильных комплексов средней дальности - общее количество С-300 на вооружении Воздушных Сил неизвестно, но только за 2015-2017 гг. восстановлено не менее 30 комплексов, наша система ПВО вполне способна отразить первый ракетный удар "северного соседа". И в этих условиях особую опасность могут представлять только налеты ударной авиации с использованием ракет "воздух - поверхность".

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А вот тут как раз и необходимо крайне высокое насыщение зенитными комплексами ближнего действия - типа "Тор" или "Бук-М1". Следующий уровень - это войсковая ПВО с ее "Осами" и "Стрела-10".

Стоит сказать, что ЗРК 9K330 "Тор" был снят с вооружения в 2001 г. из-за невозможности поддерживать его в боеготовом состоянии. И одной из маленьких сенсаций показа боевой техники на День Независимости 2017 г. стала демонстрация восстановленного комплекса. Тогда же впервые и прозвучала информация, что "Тор" снова поставлен в строй и его восстановлением занимается Львовский радиоремонтный завод "ЛОРТА" (который специализируется и на модернизации С-300).

Учитывая, что ни одного фото или видео боевых пусков восстановленного комплекса не было, многие военные обозреватели выражают сомнение в наличии ракет для него. Вполне возможно, что пуски "Торов" станут той изюминкой масштабных учений сил противовоздушной обороны, которые вот-вот начнутся на юге страны.

Что касается ЗРК "Бук-М1", то известно, что за 2015-2017 гг. было восстановлено на отечественных оборонно-промышленных предприятиях более четверти комплексов, состоящих на вооружении. При этом отметим, что эти комплексы не модернизированные - то есть их характеристики остаются на уровне "советских" образцов, однако достигается надежность и простота в эксплуатации. При этом происходит массовое импортозамещение, так как до начала войны большая часть деталей и агрегатов для ремонта закупалась в РФ.

Одновременно идет обсуждение (а по некоторым непроверенным данным уже запущена) программа модернизации комплекса. Причем для нашей модификации в классификации НАТО уже даже "забито" новое обозначение - "Grizzly" ("Медведь") вместо советско-российского "Gadfly" ("Овод").

По отрывочным данным комплекс прежде всего получит новую модульную элементную базу с использованием микропроцессорных технологий. Рабочие места операторов будут автоматизированы, что позволит эффективно применять новую тепловизионную систему, современные средства связи, навигации и топопривязки, лазерный дальномер. Введение в состав комплекса лазерного дальномера позволит обеспечить пассивную пеленгацию целей и значит, повысит эффективность применения ЗРК в условиях "засадных" действий.

И еще - планируется создать новую управляемую ракету с полуактивной головкой самонаведения. По всей видимости, этот этап пройдет достаточно быстро, так как тот же "Луч" имеет опыт создания подобной ракеты.

А еще есть планы модернизации той же "Осы" и наличных ПЗРК, но это уже совсем другой разговор.

Таким образом, можно говорить о том, что противовоздушная система Украины понемногу обретает некоторые формы. Однако основной проблемой остается отсутствие на вооружение "длинной руки" - комплекса с дальностью поражения целей более 100 км. И, к сожалению, решения данной проблемы пока не видно. Вряд ли серьезно можно говорить о возможностях приобретения подобной системы на Западе - как по финансовым, так и по политическим моментам.

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Автор
Михаил ЖироховМихаил Жирохов
Место
Украина
Источник
Источник:dsnews.ua
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