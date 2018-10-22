Чем руководствовался керченский стрелок: озвучен важный нюанс

Студент Владислав Росляков, устроивший стрельбу в колледже в оккупированной Керчи, действовал не из-за национальных или конфессиональных мотивов.

Такое мнение высказал журналист Павел Казарин на своей странице в Facebook, отметив негативное влияние популяризации насилия в мире.

"Четыре года назад Россия вырвала Крым из глобального и глобализованного. Но полностью изолировать его от мира она не смогла. От того самого мира, в котором подростковое насилие и расстрелы людей становятся привычной реальностью", - уточнил он.

Казарин напомнил трагедию, которая произошла в штате Колорадо (США) в школе "Колумбайн", когда двое учеников старших классов убили 13 человек и ранили еще 23. Следом были расстрелы в Виргинском политехническом институте, начальной школе Сэнди-Хук и в средней школе Марджори Стоунман Дуглас. Суммарное число погибших превысило 50 человек.

"Но всеобщей становится не только дискуссия о насилии. Всеобщим подчас становится само насилие. Мир стал глобальным – и эта глобальность распространяется не только на то, что нам нравится", - добавил журналист.

По его словам, справедливо говорить, что до аннексии в Крыму подобного не было.

"И это правда. Но эта риторическая формула способна причесать наши эмоции, а не логику. Керченский убийца не руководствовался национальным, конфессиональным или мировоззренческим при выборе своих жертв. Бессистемность этой трагедии заставляет думать лишь о том, что от условного "колумбайна" сегодня не защищен никто. Мы можем надеяться на неповторение подобного. Но никто не может этого гарантировать", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.