Чем отличаются члены: Москаль рассказал, как устроил жесткие чистки на Закарпатье

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль рассказал, как устроил деполитизацию (устранение влияния политических партий внутри государственных организаций и учреждений. - Ред.) в регионе.

Политик признался, что приказал всем учителям и врачам выйти из партий. Об этом свидетельствует его интервью "Украинской правде" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Приказал всех деполитизировать - учителей, врачей. Выйти всем из партий. Государство вам платит не за то, что вы читаете уставы партий. Читайте свой предмет. Врачам: лучше идите людей лечите, а не рассказывайте, чем анатомически отличается один член партии от своего противника", - откровенно заявил Москаль.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Москаль запретил маски и балаклавы на Закарпатье.