Чем Кремль ответит на Томос для Украины: генерал СБУ сделал заявление

Россия не остановится перед провокациями и даже терактами, чтобы помешать созданию в Украине поместной православной церкви.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк. Комментируя предстоящий объединительный Собор поместной церкви, он заявил, что "Собор еще не означает объединения".

Вовк напомнил, что представителей Московского патриархата на Соборе будет мало: "Это те, кто рассчитывают получить какие-то должности в уже объединенной церкви, и понимают, что дороги назад нет".

"Москва эту ситуацию так просто не отпустит, тут можно к гадалке не ходить. Они сейчас находятся в цейтнотной ситуации, не знают, что делать. Наступление прошло быстро и неожиданно для них, они не отработали ни тактических мер, ни стратегии относительно сопротивления объединению. Но у них одна задача и одна позиция на сегодня – "мы объединяться не собираемся". Это говорит о том, что они сделают все, в том числе дойдут до провокаций, до диверсий и терактов, чтобы остановить это объединение и показать, что оно прольет кровь в Украине", – подчеркнул генерал СБУ.

По его мнению, в Москве уже поняли, что большинство украинских людей приняли Томос и "объединение под флагом единой поместной украинской церкви".

"Но отдавать то, что является их идеологическим оружием... Мы же понимаем, что патриарх Кирилл является политическим лицом Российской Федерации... В Украинской церкви Московского патриархата они видят свою пятую колонну, которая намного крепче и сильней, чем политическая пятая колонна", – заявил Вовк.

Генерал не исключил конфликтов между патриархатами:

"На примере расскажу – я из Центральной Украины, с Винниччины, в моем селе есть церковь Московского патриархата. Когда там встал вопрос, чтобы построить в более удобном месте для большого села церковь Киевского патриархата, люди восстали – "нам не надо раздора, разборок в селе, есть эта церковь, мы идем к Богу, какого она патриархата, нас не интересует". Даже многие из тех, кто приветствует Томос и объединение, не хочет практической реализации".

"Мы помним, как отжимали украинскую церковь в пользу Московского патриархата, если сейчас отжимать в другую сторону, то будут народные протесты, крестовые походы прихожан Московского патриархата, а их очень много. Будут митинги, собрания, демонстрации – старые люди, маленькие дети, которые приучены к церкви с малолетства. Это известная тактика при проведении таких мероприятий", – добавил он.

liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел назвал Константинополь и власть Украины "силами ада", объявив монахов лавры "воинами" РПЦ.

В свою очередь, СБУ назвала митрополита Павла координатором провокаций ФСБ во время объединительного Собора в Киеве, который запланирован на 15 декабря.

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