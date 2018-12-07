Чем аукнулась России война на Донбассе: подмечены важные моменты

Украине следует обращаться к мировому сообществу, чтобы прекратить войну с Россией на востоке страны.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, исполнительный вице-президент Института мира США (USIP). Однако, по его мнению, решение уйти с Донбасса и прекратить вмешиваться полностью зависит от российских властей.

"Важно, чтобы международное сообщество протянуло руку и работало для мирного соглашения на Донбассе, которое позволит россиянам уйти оттуда. Это ответственность международного сообщества - помочь найти это решение, заставить россиян уйти. Конечно, в ответственности украинского правительства - защищать государство, держать оборону", - подчеркнул он.

По словам Тейлора, выгоды от этого вторжения для российской власти значительно меньше потерь, а потери - большие.

"Антикор"

"Есть потери от санкций против россиян и российской экономики, от международной изоляции, и они продолжают расти. В то же время выгоды - незначительные. Я не вижу никакой выгоды, поскольку вторжение россиян на Донбасс привело к такому единению украинцев против российской агрессии, которого до этого не было. Итак, я думаю, что россияне могут искать выходы с Донбасса, и, пожалуй, это приемлемый для них путь", - добавил он.

Тейлор рассказал, что российским оправданием вторжения на Донбасс была "защита русскоязычных".

"Если бы международные миротворческие силы взяли под контроль весь Донбасс, включая украинско-российскую границу, они могли бы обеспечить безопасность для всех украинцев на Донбассе. Вероятно, понадобится краткосрочная международная временная администрация для Донбасса, которая возьмет на себя ответственность за полицию, суды, коммунальные услуги, подготовку выборов и повторное поселение внутренне перемещенных лиц", - отметил экс-посол.

По его мнению, военные силы должны обеспечить безопасность, разоружить незаконные вооруженные формирования или заставить их вернуться в Россию, тогда международная гражданская администрация на временной основе смогла бы выполнять другие обязанности.

"Думаю, это приемлемый для России путь, при котором они могли бы изящно уйти с Донбасса", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Донбассе ситуация резко обострилась, в частности на попаснянском направлении. Однако украинские защитники смогли удержать свои позиции.