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12 апреля • обновлено в 18:18
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"Украли миллионы": человека Крадуцкого обвинили в поставках российских аппаратов ИВЛ в Одессу

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Надреп от "Слуги народа" Александр Дубинский обвинил своего коллегу по фракции Михаила Радуцкого в том, что "его человек поставляет в одесские больницы российское оборудование по завышенным ценам".

Такой записью Дубинский поделился в своем Telegram-канале. Как сказано в сообщении, киевский бизнесмен Александр Островский и его фирма ООО "Медгарант" получил заказ российских аппаратов ИВЛ по трехкратно завышенной цене. Он якобы входит в окружение главы Комитета ВР по вопросам здоровья нации .

"Так вот оказалось, что в схеме замешана не только инфекционка и главврач Светлана Лаврюкова, но и городские больницы №11, №1, №10 и роддом №2. Пламенный привет главврачам Николаю Турчину, Евгению Григорьеву, Денису Себову и Максиму Голубенко соответственно. Товар во всех случаях один и тот же – аппараты ИВЛ Dixion Aeros 4600 производства российской федеральной медицинской торговой сети Dixion, 11-я больница покупает три, первая – столько же и 10-я – четыре, а роддом – еще один. Цена такая же, как и для городской инфекционки – 1,028 млн гривен", – сообщается в тексте.

Отмечается, что такое оборудование можно заказать напрямую у производителя примерно по 330 тысяч гривен за штуку.

"При приобретении 11 ИВЛ за 11,3 млн гривен, городской бюджет пилят на 7,5 млн гривен. А если прибавить девять аппаратов для инфекционки –примерно на 13,5 млн гривен при общей сумме закупок в 20,6 млн гривен", – написано в сообщении.

Михаил Радуцкий

Михаил Радуцкий

facebook.com/mihail.radutsky

"Украли миллионы": человека Крадуцкого обвинили в поставках российских аппаратов ИВЛ в Одессу
"Украли миллионы": человека Крадуцкого обвинили в поставках российских аппаратов ИВЛ в Одессу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардепу от "Слуги народа", главе медицинского комитета Верховной Рады Михаилу Радуцкому предложили стать швеей и пошить медицинские маски для больниц.

Отметим, что Михаил Радуцкий, отвечающий в Зе-команде за медицину, проигнорировал все меры и шаги по предотвращению распространения коронавируса.

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Автор
Александр Дубинский, Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Михаил Радуцкий
Место
Украина Одесса
Тег
Партия Слуга народа
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
вот так предатели грабят Украину!
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