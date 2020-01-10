"Ждут капитуляции": человек Суркова поставил Украине ультиматум

Директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, выдвинул Украине ряд наглых требований. Их выполнение якобы необходимо для очередной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Так он отреагировал на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев не исключает введение миротворцев на Донбасс как альтернативу Минским соглашениям. Бурными возмущениями по этому поводу Чеснаков разразился на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украинской стороне сейчас нужно не тратить драгоценное время, не искать альтернативы Минску, а выполнять договоренности, достигнутые 9 декабря. После саммита в Париже прошел уже месяц. Если все будет идти такими же темпами, то к планируемому на весну следующему саммиту "нормандской четверки" украинской стороне нечего будет предъявить. Какой смысл тогда встречаться? Вся вина за перенос саммита "нормандской четверки" в этом случае будет на Киеве. Не сомневайтесь", – пригрозил он.

В свою очередь украинский журналист Роман Цимбалюк расшифровал его посыл власти Украины в своем видеоблоге на YouTube. Он отметил, что рупор Кремля в который раз повторил нашей стране единственный сигнал – Путина устроит только полная капитуляция.

"По сути здесь, несмотря на то, что еще три месяца, прямо говорят, что Путин с Зеленским встречаться по вопросам Донбасса вряд ли будет. А что Украина должна выполнить по их мнению по результатам встречи в Париже? Да, вспомните комюнике. Там первый пункт – вопрос безопасности, второй – политические аспекты. И там вопрос об особом статусе и закреплении в украинском законодательстве "формулы Штайнмайера". Сомневаюсь, что это в принципе реально", – объяснил Цимбалюк.

Зеленский и Сурков

"Результат какой – сейчас наши кремлевские "друзья", особенно пользуясь вот этими турбулентными моментами на планете, когда весь Запад сконцентрирован на Иране, на Ближнем Востоке, по сути уже прямо заявляют, что готовы принять Зеленского для того, чтобы он подписал исключительно полную капитуляцию Украины перед Москвой", – сделал вывод журналист.

К тому же, в своем посте Чеснаков прямо заявил, что Москва настроена на "завершение процесса сецессии Донбасса", то есть окончательную потерю Киевом возможности жить с Донбассом в общем политическом пространстве.

В контексте этого заявления он исключил возможность проведения выборов на Донбассе до полного разведения сторон на фронте, закрепления особого статуса региона, принятия специального закона о выборах и амнистии террористов. Это также свидетельствует о том, что Кремль не планирует искать компромиссы по вопросу Донбасса и будет продавливать только свой сценарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Совета федерации России Валентина Матвиенко также заявила, что у Украины не получится достигнуть серединных договоренностей со страной-агрессором. Она добавила, что нормализации отношений между странами не будет, если Киев полностью не примет кремлевскую повестку.

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