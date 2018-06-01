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Человек Путина: стало известно, кто стоит за покушением на Бабченко

9.1тЧитать новость на украинском

За покушением на российского журналиста Аркадия Бабченко стоит Вячеслав Пивоварник, который "в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты".

Об этом заявил подозреваемый в организации "покушения" на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман, передает The Bell.

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Человек с указанным именем руководил или владел долями в пяти украинских юрлицах, в том числе — 50% ООО "Общественная служба безопасности Украины", вторым соучредителем которого выступает Сергей Еремеевич Деев. Полный тезка последнего фигурирует в СМИ как деятель украинского старообрядчества и называется экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности.

В соцсети "Одноклассники" есть профиль Вячеслава Пивоварника 1984 года рождения. Он учился в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте. В друзьях у Пивоварника — Борис Герман.

Также Пивоварника называют управляющим партнером компании TALENTKAPITAL. ООО "Теленткапитал" есть в числе учрежденных Пивоварником в СПАРК. Судя по твиттеру компании, в 2009-2010 годах она занималась бизнес-тренингами в Киеве. Там также указан профиль Пивоварника в LinkedIn, но на момент публикации заметки он был удален. Удален был и профиль Пивоварника во "ВКонтакте", но в кэше агрегаторов данных из соцсетей видно, что последним местом жительства в аккаунте был указан Санкт-Петербург.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее организатор "убийства" Бабченко объявил себя контрразведчиком.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
До последних дней в России никто не знал кто такой Бабченко :) :) :) Такихъ штопанных ган..онов как он и в России и на Украине полно, только вот никому до них нет дела. Эту жирную морду только кулаком можно, а так он никто и звать его никак. Обычный поддонок продавшийся за кусок сала, на большее у недостраны денег нет, нищая!
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Шевченко Олег, хорошо что тебя знають каки гондона путинского.
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