Человек Путина: стало известно, кто стоит за покушением на Бабченко

За покушением на российского журналиста Аркадия Бабченко стоит Вячеслав Пивоварник, который "в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты".

Об этом заявил подозреваемый в организации "покушения" на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман, передает The Bell.

Человек с указанным именем руководил или владел долями в пяти украинских юрлицах, в том числе — 50% ООО "Общественная служба безопасности Украины", вторым соучредителем которого выступает Сергей Еремеевич Деев. Полный тезка последнего фигурирует в СМИ как деятель украинского старообрядчества и называется экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности.

В соцсети "Одноклассники" есть профиль Вячеслава Пивоварника 1984 года рождения. Он учился в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте. В друзьях у Пивоварника — Борис Герман.

Также Пивоварника называют управляющим партнером компании TALENTKAPITAL. ООО "Теленткапитал" есть в числе учрежденных Пивоварником в СПАРК. Судя по твиттеру компании, в 2009-2010 годах она занималась бизнес-тренингами в Киеве. Там также указан профиль Пивоварника в LinkedIn, но на момент публикации заметки он был удален. Удален был и профиль Пивоварника во "ВКонтакте", но в кэше агрегаторов данных из соцсетей видно, что последним местом жительства в аккаунте был указан Санкт-Петербург.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее организатор "убийства" Бабченко объявил себя контрразведчиком.