Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, который курировал Донбасс, покинул государственную службу. Его место занял новоназначенный замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Главарь "ДНР" Денис Пушилин прибыл в Москву для получения " новых инструкций".

Если упрощенно подходить к анализу двух фигур – Суркова и Козака, – то, прежде всего, надо понимать, что оба они – люди ярко пророссийской ориентации, она они являются абсолютно искренними пропутинскими людьми, потому что оба они работают напрямую с Путиным еще с конца 1990-х годов.

Сурков лично ввел в оборот термин "путинизм" - по аналогии с "ленинизмом", "сталинизмом". В свою очередь, Козак позиционируется как "крепкий хозяйственник". Сурков занимался политикой и идеологией, а Козак – хозяйством и социалкой.

Мне совершенно не понятна бравурная реакция в Офисе президента. Наши ват*ники тоже хлопают в ладоши – вплоть до того, что "это подарок Ермака ко дню рождения Зеленского". Даже такую чушь городят.

Для Украины в отставке Суркова и назначении Козака никаких позитивных изменений я не вижу. Ожидать их было бы крайне опасно. Надо иметь в виду, что Дмитрий Козак был "генеральным конструктором" так называемой Приднестровской народной республики.

Именно он был организатором так называемых прямых переговоров между Кишиневом и Тирасполем. Это дало возможность России из стороны конфликта превратиться сначала в наблюдателя, потом в гаранта, а в конце концов в качестве миротворцев русские там и остались.

Владимир Путин

Какую опасность несет такая рокировка? Пошла информация о том, что в качестве альтернативы "Минску" в Офисе президента готовятся к идее о реализации переговоров на площадке Киев-Донецк-Луганск. То есть нас ведут к тому же самому приднестровскому сценарию прямых переговоров. К тому же все активнее продвигается тезис о необходимости восстановления экономических связей с предприятиями на оккупированных территориях, что укладывается в канву сценария ПНР.

Насколько мне известно, эту работу со стороны Украины поручено организовывать господину Сивохо.

В том, что Пушилин срочно мотанул в Москву, нет ничего удивительного. Особой тайны нет в том, что после смерти Захарченко в выборе кандидатуры для "ДНР" боролись две башни Кремля, два центра влияния – Сурков и Козак. Победил Сурков, и креатурой Суркова был именно Пушилин. Так что Пушилин срочно ищет себе какие-то варианты отходов, прикрытий и прочего.

Пресс-секретарь Путина Сурков заявил о том, что между Зеленским и Путиным "установлен рабочий контакт". С моей точки зрения, для нас это не должно быть поводом для беспокойства. Абсолютно нормально, если поддерживается контакт между лидерами двух, пусть даже воюющих, государств.

Но вопрос в другом: к чему приведет этот контакт? Какова стратегическая цель поддержания этого контакта? К сожалению, на Украину начинает осуществляться давление и со стороны Германии, и со стороны Франции, чтобы мы "шли навстречу".

Между прочим, в нормандском формате "домашнее задание" требовалось только от Украины. И ни слова о России. Это настораживает.

К сожалению, у меня складывается стойкое впечатление, что нас разворачивают двигаться по сценарию Приднестровской народной республики. Развернемся ли мы? Это уже будет зависеть от нас. Я думаю, что окружение Зеленского к этому готово. Насколько будет готов сам Зеленский, будет зависеть от того, удастся ли здоровым проукраинским силам донести до него свою позицию и свою обеспокоенность.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!