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''Чекистская многоходовочка'': Путина уличили в новом плане по Донбассу

2.5тЧитать материал на украинском

Россия не планирует вторгаться, пока не отыгран сценарий возврата Украины в свою орбиту гибридными путями через приведение к власти в нашей стране собственных агентов влияния.

Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин в интервью "Фактам". "Они и не скрывают этой цели, неоднократно, на самых разных уровнях заявляя о том, что договариваться будут со следующей украинской властью. Нынешняя их не устраивает", — подчеркнул он.

По его словам, вариант широкомасштабной агрессии, скорее всего, рассматривается российской стороной как крайний.

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Война на Донбассе

Корреспондент.net

"Пока же единственным успешным результатом чекистских "многоходовочек" для кремлевского режима является готовность к полной изоляции. Для сохранения собственных жизней Путин и Ко готовы пуститься во все тяжкие, что приведет их к международной изоляции по примеру КНДР", — сказал Карин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам военного эксперта, Россия может опять пойти на провокации, подобные Иловайскому котлу, для дестабилизации обстановки в Украине. Это может произойти накануне выборов — президентских (31 марта 2019 года) или парламентских (осень 2019 года).

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Ни одна контрразведка мира и в подмётки не гордится украинской!- по 5-6 планов Путина на дню раскрывают!.. и это только на Обозе!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Бойцы украинского батальона сс айдар сегодня за ночь вырезали роту российских десантников. Они бы вырезали еще, но у них закончилась цветная бумага!
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