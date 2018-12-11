''Чекистская многоходовочка'': Путина уличили в новом плане по Донбассу

Россия не планирует вторгаться, пока не отыгран сценарий возврата Украины в свою орбиту гибридными путями через приведение к власти в нашей стране собственных агентов влияния.

Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин в интервью "Фактам". "Они и не скрывают этой цели, неоднократно, на самых разных уровнях заявляя о том, что договариваться будут со следующей украинской властью. Нынешняя их не устраивает", — подчеркнул он.

По его словам, вариант широкомасштабной агрессии, скорее всего, рассматривается российской стороной как крайний.

Война на Донбассе Корреспондент.net

"Пока же единственным успешным результатом чекистских "многоходовочек" для кремлевского режима является готовность к полной изоляции. Для сохранения собственных жизней Путин и Ко готовы пуститься во все тяжкие, что приведет их к международной изоляции по примеру КНДР", — сказал Карин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам военного эксперта, Россия может опять пойти на провокации, подобные Иловайскому котлу, для дестабилизации обстановки в Украине. Это может произойти накануне выборов — президентских (31 марта 2019 года) или парламентских (осень 2019 года).