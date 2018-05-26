Чей все-таки нож? Стерненко запутался в показаниях о резне

Известный активист, экс-глава областного отделения "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко озвучил две разные версии того, каким ножом он нанес смертельное ранение напавшему на него военному.

Так, сначала на видео, которое Стерненко опубликовал на своей странице в Facebook сразу после нападения, активист сказал что, когда на него напали он "успел применить свой нож".

"Я подходил к своему дому. Шло мне на встречу двое людей и начали наносить удары, но я успел применить свой нож. И вот один из нападавших раненый", - сказал тогда он.

Позже кадры были удалены.

Затем в эфире UMN Стерненко вдруг изменил свои показания. В этот раз он объявил, что отобрал нож у нападавших.

"На подходе к дому нас встретили двое людей, начали наносить удары, в том числе ножом. Удалось отобрать (нож)", - сказал он.

На уточняющий вопрос ведущего, чей это был нож, он ответил, что нападавших. "Это их нож", - отметил активист.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое мужчин напали на Стерненко поздно вечером 24 мая. Он оборонялся и нанес одному из них удар ножом в живот. В результате, мужчина умер. Полиция задержала второго подозреваемого.

Журналист и волонтер Родион Шовкошитний рассказал, кто может стоять за нападением на Стерненко.