Чей ребенок дальше? На Черниговщине мужчина с инвалидностью поиздевался над девочкой

На Черниговщине мужчина с инвалидностью в лесополосе возле поселка развращал 11-летнюю девочку. Инцидент случился 10 июля.

Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook. Он добавил, что извращенец был задержан полицией.

"Сегодня решающий день – все же должен быть принят ВР Украины законопроект №6607, направленный именно на защиту будущего нашей страны – наших детей, иначе отбросы будут продолжать издеваться и насиловать, и список убитых и изнасилованных детей будет расти каждый день", – написал Аброськин.

Иллюстрация kyiv.gp.gov.ua

"Но следующим за этими изнасилованными и убитыми детьми – Татьяной Мизиной, Настей Балябиной, Алиной Васютиной, Дарьей Лукьяненко – может уже сегодня быть знакомый ребенок, вопрос только – чей", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, за сутки 8 июля в разных регионах Украины случилось три изнасилования несовершеннолетних. Еще двух детей развращали в течение долгого времени.

9 июля в Черниговской области 15-летнюю девушку изнасиловал местный житель.

До того в Запорожской области задержали мужчину, который обнажал половой орган при детях и принуждал их к половому акту.

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