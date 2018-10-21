МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Чей Крым?'' Российский актер оскандалился заявлением о трагедии в Керчи

36.4тЧитать материал на украинском

Комедийный российский телеведущий Андрей Бочаров оскандалилася заявлением о российском Крыме, обозвав реакцию президента Украины Петра Порошенко на трагедию в Керчи "игнором".

Соответствующий пост прокомментировал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале, подчеркнул, что россияне в отношении к Украине являются имперцами и шовинистами.

"Андрей Бочаров (комедийный актёр - помните такого "Бочарика"?), вроде бы даже нелояльный к Путину, вроде бы нейтральный в отношении Украины, либерал "вне политики", выдал вчера на ФБ вот такое вот де*ьмо по поводу смертей в оккупированной Керчи. Откровенную ложь, притом ложь очевидную всем", – написал Голобуцкий.

Новости
Сеть разозлила шутка Путина после теракта в Керчи: видео

Он уточнил, что в комментариях в посту было больше всего возмущений ложью. Пользователи оставляли ссылки на новости о реальном заявлении президента Украины, о минуте молчания в Верховной Раде, о трауре, объявленном в Тернополе.

Андрей Бочаров

Андрей Бочаров

Facebook

"И каждый третий написал, что трагедии не было бы, если бы РФ не оккупировала украинский Крым. А в целом - это еще один аргумент в пользу банального тезиса "хороших русских" просто не существует. Либералы они, анархисты, лояльны к Путину или нет - абсолютно не важно. В отношении Украины они все поголовно - шовинисты, имперцы и просто враги. Пора прекратить самообман тем, кто до сих пор предпочитает верить в выдумку о "братьях", – резюмировал он.

Так, Бочаров написал, что трагедия в Керчи поставила много вопросов, на что президент РФ Владимир Путин ответил, будто "виновата глобализация".

"На личном уровне наш вопрос - безопасность наших детей и личная безопасность. А главный вопрос - "Что нужно сделать, чтобы такое не повторилось?" И еще на один вопрос невольно ответила эта трагедия. "Чей Крым?". Оказалось, что уже точно не украинский. Реакция соседей в спектре от Бабченко - злорадства до Порошенко – игнора", – отметил он.

''Чей Крым?'' Российский актер оскандалился заявлением о трагедии в Керчи
''Чей Крым?'' Российский актер оскандалился заявлением о трагедии в Керчи

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат исторических наук, историк и археолог Сергей Климовский объяснил, по каким причинам Кремль мог организовать теракт в Керчи.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в КерчиРоссийско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персона
Алексей Голобуцкий
Место
Россия
Объект
скандалы
Поделиться в Facebook
28
Комментарии
96
15
Смешно
6
Интересно
35
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Крым признал весь мир что он российский. Хахлы могут хлопать в ладоши стоя
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
да пох на этого кацапенка, еще будем мнение каждого слопатоеда обсуждать!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Лаконично и верно сказал. На этой кровавой трагедии многие хотят получить свои политически дивиденды, позабыв о жалости и сострадании.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Наши блоги