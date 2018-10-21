''Чей Крым?'' Российский актер оскандалился заявлением о трагедии в Керчи

Комедийный российский телеведущий Андрей Бочаров оскандалилася заявлением о российском Крыме, обозвав реакцию президента Украины Петра Порошенко на трагедию в Керчи "игнором".

Соответствующий пост прокомментировал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале, подчеркнул, что россияне в отношении к Украине являются имперцами и шовинистами.

"Андрей Бочаров (комедийный актёр - помните такого "Бочарика"?), вроде бы даже нелояльный к Путину, вроде бы нейтральный в отношении Украины, либерал "вне политики", выдал вчера на ФБ вот такое вот де*ьмо по поводу смертей в оккупированной Керчи. Откровенную ложь, притом ложь очевидную всем", – написал Голобуцкий.

Он уточнил, что в комментариях в посту было больше всего возмущений ложью. Пользователи оставляли ссылки на новости о реальном заявлении президента Украины, о минуте молчания в Верховной Раде, о трауре, объявленном в Тернополе.

Андрей Бочаров Facebook

"И каждый третий написал, что трагедии не было бы, если бы РФ не оккупировала украинский Крым. А в целом - это еще один аргумент в пользу банального тезиса "хороших русских" просто не существует. Либералы они, анархисты, лояльны к Путину или нет - абсолютно не важно. В отношении Украины они все поголовно - шовинисты, имперцы и просто враги. Пора прекратить самообман тем, кто до сих пор предпочитает верить в выдумку о "братьях", – резюмировал он.

Так, Бочаров написал, что трагедия в Керчи поставила много вопросов, на что президент РФ Владимир Путин ответил, будто "виновата глобализация".

"На личном уровне наш вопрос - безопасность наших детей и личная безопасность. А главный вопрос - "Что нужно сделать, чтобы такое не повторилось?" И еще на один вопрос невольно ответила эта трагедия. "Чей Крым?". Оказалось, что уже точно не украинский. Реакция соседей в спектре от Бабченко - злорадства до Порошенко – игнора", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат исторических наук, историк и археолог Сергей Климовский объяснил, по каким причинам Кремль мог организовать теракт в Керчи.