"Чего ревешь? Никому не интересно!" Стала известна судьба хамов-водителей из автобуса с российским кино

Водителей автобуса Busfor, которые попали в скандал с украинскими волонтерками из-за российского сериала, уволили с работы.

Экипаж еще не успел вернуться из рейса в Запорожье, а в компании уже подготовили приказ об их увольнении. Об этом журналистам RegionNews сообщили в администрации Winew.

"Мы направили другой экипаж, который закончит рейс в Запорожье, эти водители больше не будут работать в компании. Именно сейчас готовится приказ об увольнении обоих водителей, которые так позорно себя повели. Мы сожалеем, что произошел этот инцидент, однако в ситуации еще предстоит разбираться. Мы сейчас не имели возможности пообщаться с водителем, поэтому не знаем мотивации его поступка", – сообщила директор компании.

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Украинский волонтер Ярина Черногуз, которая рассказала о скандале с водителем, подчеркнула, что из автобуса девушки вышли по собственному желанию, пишет ВВС.

По словам девушки, когда во время спора с водителем у нее появились слезы на глазах, пассажирка в автобусе сказала: "Чего ты ревешь?". Когда Черногуз ответила, что у нее на Донбассе погиб парень, женщина заявила, что ей не интересна биография.

"Я спрашивала: неужели никто ничего не скажет? А потом мы просто вышли", – отметила девушка.

Люди не дождались автобус в Киеве Facebook Сергей Мазур

Ранее она сообщала, что после конфликта в автобусе в Киеве его ждали с "теплым приемом" несколько десятков участников ветеранских союзов и правовых организаций. Однако он так и не приехал.

"Он должен был прибыть по графику около часа ночи, там было еще несколько человек, которых он должен был забрать из Киева. Но он не приехал и не взял, и люди пошли покупать билеты на поезд", – рассказал координатор "Союза ветеранов войны с Россией" Алексей Войтко.

Люди не дождались автобус в Киеве Facebook Сергей Мазур

Как OBOZREVATEL писал ранее:

Украинский волонтер Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель автобуса Busfor во время поездки из Луцка в Киев отказался выключать российский сериал. Он согласился высадить Черногуз и ее подругу, также волонтера, посреди дороги, "чтобы дальше смотреть в покое российское кино".

Компания-перевозчик Winew отреагировала на скандал со своим водителем, который высадил из автобуса волонтеров из-за их замечания о трансляции в салоне фильма на русском языке.

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