"Чечня" стал "грузом-200": офицер ВСУ показал мертвого наемника Путина

В Сирии погиб один из наемников России Дмитрий Дмитренко с позывным "Чечня", который также участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне "Л/ДНР".
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан. Он добавил, что не стало боевика 8 марта. Информацию распространили знакомые террориста в сети.
"Дмитрий "Чечня" Дмитренко из Челябинска. Воевал на Донбасе, погиб в Сирии. Предварительно — подрыв на мине", — добавил Штефан.
Дмитрий "Чечня" Дмитренко погиб в Сирии
Анатолий Штефан
Дмитрий "Чечня" Дмитренко погиб в Сирии
Анатолий Штефан
Дмитрий "Чечня" Дмитренко погиб в Сирии
Анатолий Штефан
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были установлены имена еще двух террористов "ДНР", погибших в зоне проведения ООС на Донбассе.
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