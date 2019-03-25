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"Чечня" стал "грузом-200": офицер ВСУ показал мертвого наемника Путина

1.1тЧитать материал на украинском

В Сирии погиб один из наемников России Дмитрий Дмитренко с позывным "Чечня", который также участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне "Л/ДНР".

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан. Он добавил, что не стало боевика 8 марта. Информацию распространили знакомые террориста в сети.

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"Дмитрий "Чечня" Дмитренко из Челябинска. Воевал на Донбасе, погиб в Сирии. Предварительно — подрыв на мине", — добавил Штефан.

Дмитрий

Дмитрий "Чечня" Дмитренко погиб в Сирии

Анатолий Штефан

Дмитрий

Дмитрий "Чечня" Дмитренко погиб в Сирии

Анатолий Штефан

Дмитрий

Дмитрий "Чечня" Дмитренко погиб в Сирии

Анатолий Штефан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были установлены имена еще двух террористов "ДНР", погибших в зоне проведения ООС на Донбассе.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР
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