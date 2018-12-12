''Частокол с калиткой'': в сети показали знаковые фото провального Крымского моста

Незаконно построенный оккупантами Крымский мост препятствует свободе судоходства в Керченском проливе.

Фотографии конструкций и автомобильного полотна, которое размещено на низких опорах, опубликованы на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

"Как я понимаю, это вообще проект не моста, а забора, частокола с малюсенькой калиткой. Ловушка. Хорошо, что скоро рухнет. Плохо, что протоку нам загадит", — говорится в сообщении.

"RoksolanaToday&Крым", Twitter

"RoksolanaToday&Крым", Twitter

"RoksolanaToday&Крым", Twitter

"RoksolanaToday&Крым", Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский экономист Андрей Илларионов заявил, что Крымский мост построили для того, чтобы контролировать ситуацию в Керченском проливе.

По его мнению, "нынешняя керченская удавка заслуживает только одной судьбы — ликвидации".