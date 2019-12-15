Части тела разбросало по дороге: под Киевом произошло страшное ДТП

На Бориспольской трассе около населенного пункта Пролиски под Киевом автомобиль Toyota Highlander сбил пешехода, из-за чего тело пострадавшего буквально разорвало на части.

Об этом сообщает "Информатор". Издание отмечает, что ДТП произошло 14 декабря около 20:30.

Происшествия под Киевом informator.ua

По предварительной информации правоохранителей, в службу "102" обратился водитель автомобиля Toyota, который сообщил о ДТП и рассказал, что сбил человека. На место направили экипаж полиции и медиков, однако врачи не смогли спасти пешехода.

По словам полицейских, проезжающие мимо водители останавливались и пытались не допустить наезд на человеческие останки до приезда правоохранителей. К сожалению, избежать этого не удалось – части тела, которые лежали на дороге, растаскивали проезжающие машины, из-за чего их разбросало в радиусе 300 метров по полосам движения.

Водитель Toyota рассказал, что ехал в крайнем левом ряду в сторону Борисполя. Во время движения он ощутил удар и начал перестраиваться на обочину, чтобы остановиться и посмотреть, что произошло.

После полной остановки мужчина увидел повреждения автомобиля и пошел посмотреть, что привело к таким повреждениям. Там он увидел части тела и сразу же позвонил в полицию.

Также водитель Toyota добавил, что перед ним был еще один заявитель, который аналогично сообщил, что на автомобиле BMW сбил пешехода. Эта машина двигалась в сторону Киева, но на ней повреждена только часть бампера. Возможно, что он зацепил уже части тела.

Издание отметило, что по телу погибшего трудно было определить даже пол. Лишь по уцелевшей руке, которую оторвало и отбросило на разделитель, стало ясно, что это мужчина.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Киеве начальник одного из отделов Управления государственной охраны Украины насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

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