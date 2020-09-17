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Часть взятки для Юрченко должна была быть передана Герусу – СМИ

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Расследования
5,8 т.
взятка

Значительная часть из 200 тысяч долларов взятки из расследования НАБУ по коррупционному делу "слуги народа" Александра Юрченко предназначалась для председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса. Автор мифа об убыточности для бюджета формулы "Роттердам+" должен был получить четверть всей суммы, которая предназначалась для подкупа депутатов с целью внесения поправок в экологический законопроект. Об этом, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщила "Украина молодая".

По информации источника, детективы НАБУ планировали задокументировать передачу Герусу 50 тысяч долларов, однако из-за утечки информации из Офиса генпрокурора операция была сорвана и документирования факта передачи взятки Герусу не произошло.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: 13 сентября стало известно, что НАБУ разоблачило преступную группу, которая планировала повлиять на принятие законопроекта. Речь шла о народном депутате из фракции "Слуга народа" Александре Юрченко и его "помощнике" Иване Фищенко. Из пленок, обнародованных НАБУ, становится понятно, что общая сумма взятки составляет 200 тысяч долларов – "на комитет", то есть для "оплаты услуг" комитета за необходимое голосование.

При этом народный депутат Андрей Герус, который, по данным СМИ, может быть причастен к коррупционному скандалу вокруг Юрченко, известен как главный лоббист интересов одного из отечественных олигархов. По мнению эксперта-экономиста Бориса Кушнирука, Андрей Герус является автором мифа о "Роттердам+", главной целью которого было нанести удар по пятому президенту Украины Петру Порошенко. Кроме того, Герус лоббировал решение о поставках электроэнергии из России во время войны с РФ. Следствием так называемой "поправки Геруса" стал удар по отечественной энергетике.

Борьба с коррупцией в УкраинеПартия Слуга народаПартия "Европейская солидарность"Александр ЮрченкоАндрей ГерусПетр Порошенко
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