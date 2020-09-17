Часть взятки для Юрченко должна была быть передана Герусу – СМИ

Значительная часть из 200 тысяч долларов взятки из расследования НАБУ по коррупционному делу "слуги народа" Александра Юрченко предназначалась для председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса. Автор мифа об убыточности для бюджета формулы "Роттердам+" должен был получить четверть всей суммы, которая предназначалась для подкупа депутатов с целью внесения поправок в экологический законопроект. Об этом, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщила "Украина молодая".

По информации источника, детективы НАБУ планировали задокументировать передачу Герусу 50 тысяч долларов, однако из-за утечки информации из Офиса генпрокурора операция была сорвана и документирования факта передачи взятки Герусу не произошло.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: 13 сентября стало известно, что НАБУ разоблачило преступную группу, которая планировала повлиять на принятие законопроекта. Речь шла о народном депутате из фракции "Слуга народа" Александре Юрченко и его "помощнике" Иване Фищенко. Из пленок, обнародованных НАБУ, становится понятно, что общая сумма взятки составляет 200 тысяч долларов – "на комитет", то есть для "оплаты услуг" комитета за необходимое голосование.

При этом народный депутат Андрей Герус, который, по данным СМИ, может быть причастен к коррупционному скандалу вокруг Юрченко, известен как главный лоббист интересов одного из отечественных олигархов. По мнению эксперта-экономиста Бориса Кушнирука, Андрей Герус является автором мифа о "Роттердам+", главной целью которого было нанести удар по пятому президенту Украины Петру Порошенко. Кроме того, Герус лоббировал решение о поставках электроэнергии из России во время войны с РФ. Следствием так называемой "поправки Геруса" стал удар по отечественной энергетике.