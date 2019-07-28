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"Для ядерного оружия": названа скрытая опасность Крымского моста

5.8т Читать материал на украинском

Крымский мост, возведенный РФ в Керчи, является частью военной инфраструктуры оккупантов.

При его помощи можно поддерживать ядерное оружие на территории полуострова. Об этом сообщил бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин в интервью "Укринформ".

"Украина может говорить о том, что мост создает возможности для обслуживания ядерного оружия в Крыму, об опасности размещения которой на полуострове иногда заявляют украинские представители", – пояснил он.

Керченский мост

Керченский мост

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Самым главным вредом от Керченского путепровода, по мнению Бабина, является ограничение судноплавства. РФ проверяет все корабли, проходящие под мостом, что является незаконным и создает огромные задержки, тем самым нанося большой материальный ущерб.

Как писал OBOZREVATEL, в июле в оккупированной Керчи строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода. Строительство транспортного перехода через Керченский пролив проводит одна из крупнейших российских компаний – "Стройгазмонтаж" ("СГМ"), принадлежащая олигарху Аркадию Ротенбергу.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кому как, а мне нравится вечный скулёж про "незаконные" досмотры. Сами на каждом углу стращают уничтожением Моста, а потом удивляются "А нас за шо?".
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Что по этому поводу скажет Медовар?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ВОЕННАЯ ТАЙНА! НИКОМУ НЕ ГОВОРИТЕ! Мост построен для спешной переброски дивизии подводных бурятских бронекавалеристов с моторчиками из монгольских степей в столицы ничего не подозревающей Европы! Это коварный замысел кровавого Путина! :-))))
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