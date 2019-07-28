"Для ядерного оружия": названа скрытая опасность Крымского моста

Крымский мост, возведенный РФ в Керчи, является частью военной инфраструктуры оккупантов.

При его помощи можно поддерживать ядерное оружие на территории полуострова. Об этом сообщил бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин в интервью "Укринформ".

"Украина может говорить о том, что мост создает возможности для обслуживания ядерного оружия в Крыму, об опасности размещения которой на полуострове иногда заявляют украинские представители", – пояснил он.

Керченский мост "КП в Крыму"

Самым главным вредом от Керченского путепровода, по мнению Бабина, является ограничение судноплавства. РФ проверяет все корабли, проходящие под мостом, что является незаконным и создает огромные задержки, тем самым нанося большой материальный ущерб.

Как писал OBOZREVATEL, в июле в оккупированной Керчи строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода. Строительство транспортного перехода через Керченский пролив проводит одна из крупнейших российских компаний – "Стройгазмонтаж" ("СГМ"), принадлежащая олигарху Аркадию Ротенбергу.

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