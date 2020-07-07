Доля ответственности за наводнения на Закарпатье лежит на экологах и экоактивистах. Ведь они за деньги готовы закрывать глаза на первопричину наводнений – деятельность "черных лесорубов".

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал политолог Кирилл Сазонов.

По его мнению, отдельные экоактивисты "не замечают" масштабную вырубку деревьев в Карпатах, потому что находятся "на зарплате".

"Если эколог получает деньги от компании, которая покупает вырубленный лес, то, конечно, он будет закрывать глаза на вырубку. Если эколог работает в системе госструктуры и получает деньги наличными в виде коррупционных конвертов от людей, которые занимаются вырубкой, то он тоже будет закрывать глаза... В результате безответственности и игнорирования проблемы властью и общественными организациями, которые якобы борются за экологию, мы получили следующий результат", - отметил Сазонов.

Как следствие, делают вывод журналисты, многочисленные эко-активисты, организовывающие митинги по поводу глобального потепления, загрязнения окружающей среды отдельными предприятиями или пожаров в Австралии, проигнорировали тему наводнений на Закарпатье так же, как ранее промолчали по поводу охваченной огнем Чернобыльской зоны. И именно из-за того, что за видимость бурной деятельности в контексте ЧП за Западной Украине им никто не платил, в день, когда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитывался в парламенте о ходе ликвидации последствий наводнения – под ВРУ не было никаких экологических акций.

Так что большинство экологических активистов в современной Украине больше не выполняют свою главную функцию: контроль за действиями власти в области охраны окружающей среды. Вместо этого они активно участвуют в проплаченных акциях и пикетах, дают за деньги выгодные заказчику комментарии в СМИ, способствуют достижению политических целей или устранению бизнес-конкурентов тех, кто им платит. И полностью игнорируют реальные экологические проблемы, с которыми сталкивается Украина.