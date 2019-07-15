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Часть Донбасса отключат от воды: названы города

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Во вторник, 16 июля, в части населенных пунктов Донецкой области остановят водоснабжение в связи с ремонтом.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Вода Донбасса". "По заявке поставщика электроэнергии, с целью проведения ремонтных работ будут обесточены объекты компании", – сказано в сообщении.

В частности, отключение воды ждет около четверти Донецка: Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский и, частично, Ленинский районы города.

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Кроме того, с 8:00 16 июля до 17 июля 10:00 будет отключена Донецкая фильтровальная станция с сокращением подачи воды потребителям города Авдеевка, пгт. Верхнеторецкое и с. Васильевка.

Будет остановлена работа также Карловской фильтровальной станции, в результате чего с 8:00 до 18:00 будет прекращено водоснабжение в города Покровск, Новогродовка, Мирноград, Доброполье и Селидово.

Иллюстрация. Отключение воды

Иллюстрация. Отключение воды

freeradio.com.ua

Напомним:

  • КП "Вода Донбасса" имеет огромную задолженность за электроэнергию. Так, по состоянию на конец 2018 года она составляла 2,4 млрд гривен.

  • Приостановка работы предприятия может оставить без воды около 3,7 млн человек, как на оккупированных, так и на подконтрольных украинской власти территориях.

Как писал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о необходимости масштабной ревизии "Воды Донбасса".

Он также считает, что тарифы за подачу питьевой воды на неподконтрольные Украине территории нужно повысить.

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Темы
Война на Донбассе Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина Донецк
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР коммунальные услуги
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