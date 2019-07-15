Часть Донбасса отключат от воды: названы города

Во вторник, 16 июля, в части населенных пунктов Донецкой области остановят водоснабжение в связи с ремонтом.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Вода Донбасса". "По заявке поставщика электроэнергии, с целью проведения ремонтных работ будут обесточены объекты компании", – сказано в сообщении.

В частности, отключение воды ждет около четверти Донецка: Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский и, частично, Ленинский районы города.

Кроме того, с 8:00 16 июля до 17 июля 10:00 будет отключена Донецкая фильтровальная станция с сокращением подачи воды потребителям города Авдеевка, пгт. Верхнеторецкое и с. Васильевка.

Будет остановлена работа также Карловской фильтровальной станции, в результате чего с 8:00 до 18:00 будет прекращено водоснабжение в города Покровск, Новогродовка, Мирноград, Доброполье и Селидово.

Иллюстрация. Отключение воды freeradio.com.ua

Напомним:

КП "Вода Донбасса" имеет огромную задолженность за электроэнергию. Так, по состоянию на конец 2018 года она составляла 2,4 млрд гривен.

Приостановка работы предприятия может оставить без воды около 3,7 млн человек, как на оккупированных, так и на подконтрольных украинской власти территориях.

Как писал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о необходимости масштабной ревизии "Воды Донбасса".

Он также считает, что тарифы за подачу питьевой воды на неподконтрольные Украине территории нужно повысить.

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