"Часовой, проснись!" В Украине случайно вскрыли секретную военную базу: видео необычной находки

Двое парней случайно обнаружили заброшенную военную базу в Украине, где нашли новые танки.

Соответствующее видео они показали в сети. "На заброшенной военной базе мы нашли новые танки! Сегодня, как и всегда, мы ходили по заброшенным и полузаброшенным обьектам в поисках бункера, бомбоубежища или чего-то такого необычного... И тут мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 именно новых танков и грузовик, который и привез их туда. Выглядело это прям как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега", - говорится в описании.

В свою очередь известный украинский волонтер Юрий Мысягин заявил, что его не удивляет такой поворот событий.

"Честно, зная многие нюансы армии - я не удивлен, - написал он на своей странице в Facebook. - Армия богатая. Бери-не хочу. Я думаю, что очень сильно этому удивлен враг. Как они про*бали такой момент. Могли и диверсию сделать. Не впервой. А двум этим обалдуем надо медали дать, за то, что первые там побывали и, возможно, из-за их видео техника осталась не раскуроченной) Фактически сохранили ее".

Пользователей сети откровенно возмутило отсутствие какой-либо охраны на этом объекте. "Часовой, проснись!" - пишут они.

При этом отмечается, что это может быть ремонтная база. Есть и другие предположения. Например, что объект принадлежит Харьковскому ремонтному бронетанковому заводу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, какое оружие может противопоставить Украина в конфликте с Россией на Донбассе.