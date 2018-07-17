МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Часовой, проснись!" В Украине случайно вскрыли секретную военную базу: видео необычной находки

Читать новость на украинском

Двое парней случайно обнаружили заброшенную военную базу в Украине, где нашли новые танки.

Соответствующее видео они показали в сети. "На заброшенной военной базе мы нашли новые танки! Сегодня, как и всегда, мы ходили по заброшенным и полузаброшенным обьектам в поисках бункера, бомбоубежища или чего-то такого необычного... И тут мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 именно новых танков и грузовик, который и привез их туда. Выглядело это прям как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега", - говорится в описании.

Новости
"Русские танки никто не ждет": украинский журналист поставил на место пропагандистов Кремля

В свою очередь известный украинский волонтер Юрий Мысягин заявил, что его не удивляет такой поворот событий.

"Честно, зная многие нюансы армии - я не удивлен, - написал он на своей странице в Facebook. - Армия богатая. Бери-не хочу. Я думаю, что очень сильно этому удивлен враг. Как они про*бали такой момент. Могли и диверсию сделать. Не впервой. А двум этим обалдуем надо медали дать, за то, что первые там побывали и, возможно, из-за их видео техника осталась не раскуроченной) Фактически сохранили ее".

Новости
"Позор" лучшего украинского танка в НАТО: в "Укроборонпроме" сделали заявление

Пользователей сети откровенно возмутило отсутствие какой-либо охраны на этом объекте. "Часовой, проснись!" - пишут они.

При этом отмечается, что это может быть ремонтная база. Есть и другие предположения. Например, что объект принадлежит Харьковскому ремонтному бронетанковому заводу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, какое оружие может противопоставить Украина в конфликте с Россией на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
11
Смешно
0
Интересно
6
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот, а вы спрашиваете, откуда у Ополчения оружие. Парни случайно обнаружили заначку, которую должны были продать ополченцам.
Ответить
0
3
Пигин Макс
Пигин Макс
Иванов Илья, Про шахты, это чисто хохляцкий юмор. А военную технику действительно Ополчению поставляет всу, причём с завидной регулярностью.
Ответить
0
2
Иванов Илья
Иванов Илья
Пигин Макс, ага.не трынди тролляка.ваш там я уже не помню какой эбанутый заявил что танки шахтеры в шахтах добывают.так что твой высер об обдроченцах это из другой оперы
Ответить
4
0

Наши блоги