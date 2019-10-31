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31 октября • обновлено в 23:05
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"Киев был бы наш!" Сбежавший пропагандист забредил о российских танках в Украине

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Скандальный журналист Александр Чаленко, который после Революции Достоинства сбежал в Россию, высказал пропагандистское утверждение о том, что "украинцев не существует".

Об этом он сказал на лекции в Москве, сообщил блогер и политолог Алексей Голобуцкий в личном Telegram-канале.

"Я хотел бы сказать о некоторых вещах, от которых мы, русские, должны отказаться. Чтобы стать единой, мощной европейской нацией, лидером Европы, мы должны объединиться, должна появиться единая русская нация. Этому мешает то, что большинство великороссов читают, что украинцы существуют. Это инерция, от которой мы должны отказаться", – сказал пропагандист.

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

Скриншот

За другого развития событий в 2014 году, по его мнению, РФ могла бы захватить украинские города.

"Киев был бы наш, если бы здесь, в Великороссии, был другой взгляд на то, являются ли Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск, Донецк, и так далее, русскими городами. Точно так же, как ими являются Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория", – утверждает Чаленко.

Он добавил, что если бы "в Киеве стояли российские танки, Киев стал бы городом РФ".

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Цимбалюк вступил в острый спор со скандальным Чаленко. Он разнес его пропагандистский спич о "едином народе" и якобы вине Украины в начале войны на Донбассе.

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Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персоны
Александр Чаленко Алексей Голобуцкий
Место
Россия Москва
Тег
пропаганда
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a alexeyon
a alexeyon
Расстрел в Забайкалье.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
a alexeyon, а что тот цыгано-азиат курит? наверное какую то дешевую дрянь , типа чертополох
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