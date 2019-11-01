Странная смерть подростка в Прилуках: начальника полиции отстранили

После гибели 14-летнего Дениса Чаленко в городе Прилуки на Черниговщине, тело которого нашли на рельсах, руководителя местной полиции отстранили от должности.

Об этом информирует пресс-служба правоохранителей. Отметим, смерть подростка связывают с детьми киевских судей, из-за чего дело вызвало общественный резонанс.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников.

"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня – такую задачу я поставил лучшим следователем центрального аппарата", – сказал он.

Денис Чаленко Коллаж

Как писал OBOZREVATEL:

В Прилуках вечером 31 октября под отделом полиции провели акцию протеста с требованием расследовать гибель Чаленко. Активисты кричали "Ганьба!" и жгли шины.

Тело подростка нашли 29 октября вечером на железнодорожном пути. Родные не согласны с версией, которую называет полиция, – что парня сбил поезд.

К убийству подростка могут быть причастны четверо 16-летних ребят, которые за неделю до гибели Дениса присылали на его телефон SMS с угрозами.

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