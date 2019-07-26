Бьют зеленым лучом: в ООС забили тревогу из-за кораблей России в Азовском море

В Азовском море корабль российской береговой охраны несколько ночей подряд освещает катера Морской охраны Госпогранслужбы Украины странным зеленым лучом.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Украинских моряков освещают по несколько минут.

В течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21:00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил наблюдают необычное явление.

"С направления, где распознанный один из кораблей береговой охраны ФСБ РФ, держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут", – отметили в ОС.

Военные добавили, что вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано.

"Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала. По данному факту сообщено территориальным подразделениям военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ", – добавили в ОС.

ФБ ООС

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