Бьют прицельно: в штабе ООС сообщили плохие новости с Донбасса ‏

На Донбассе в четверг, 22 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр ООС, в результате двое украинских военных получили ранения.

Обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

ВСУ на Донбассе "Корреспондент"

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов:

трижды неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 4 обстрела:

вблизи Новолуганського – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

в районе Зайцевого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку от Южного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось полное видео самой быстрой и самой успешной боевой операции Вооруженных сил Украины за время войны на Донбассе. Она была проведена в середине июля, за неделю до оглашения "хлебного" перемирия.

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