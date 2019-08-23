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Бьют прицельно: в штабе ООС сообщили плохие новости с Донбасса ‏

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На Донбассе в четверг, 22 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр ООС, в результате двое украинских военных получили ранения.

Обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

"Корреспондент"

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов:

  • трижды неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • трижды в районе Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 4 обстрела:

  • вблизи Новолуганського – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

  • в районе Зайцевого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды неподалеку от Южного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось полное видео самой быстрой и самой успешной боевой операции Вооруженных сил Украины за время войны на Донбассе. Она была проведена в середине июля, за неделю до оглашения "хлебного" перемирия.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Исаев Максим
Исаев Максим
А кто ещё видел "вооруженные формирования Российской Армии"кроме обдолбанных скакунов? Если вы воюете с Российской Армией, то где ХОТЯ БЫ ОДИН ВОЕННОПЛЕННЫЙ российский военнослужащий за ПЯТЬ ЛЕТ "войны с Россией"?
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