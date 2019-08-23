Бьют прицельно: в штабе ООС сообщили плохие новости с Донбасса ‏

На Донбассе в четверг, 22 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщает пресс-центр ООС, в результате двое украинских военных получили ранения.
Обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
ВСУ на Донбассе
"Корреспондент"
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов:
трижды неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды вблизи Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
трижды в районе Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 4 обстрела:
вблизи Новолуганського – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
в районе Зайцевого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды неподалеку от Южного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось полное видео самой быстрой и самой успешной боевой операции Вооруженных сил Украины за время войны на Донбассе. Она была проведена в середине июля, за неделю до оглашения "хлебного" перемирия.
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