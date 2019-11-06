''Угрожали заклеить глаза и били ''волшебной палочкой'': как издеваются в украинских детских садиках

В садиках жестоко издеваются над маленькими детьми. Их бьют, заклеивают скотчем рты, угрожают залить клеем глаза.

Часто руководство садика встает на сторону жестоких сотрудников, а родителям предлагают сменить учреждение. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Сын даже боялся в садике сходить в туалет

В Никополе, на Днепропетровщине, разгорелся скандал в детском садике №36 "Солнышко". Как сообщила одна из мам мальчика, помощник воспитателя 10 группы Любовь Мартынчук издевается над маленькими детьми.

В детских садиках издеваются над детьми Zakon.kz

Она бьет их "волшебной палочкой", отправляет в "тюрьму" (соседнюю пустую комнату) тех, кто не желает днем спать. А также угрожает заклеить глаза клеем.

"Сын ходит в эту группу полтора года. Я даже не знаю, когда это все началось. Но одно время ребенок даже отказывался в садике ходить в туалет. Он целый день терпел, и бежал домой, чтобы успеть в туалет.

Порой даже на улице приходилось останавливаться. Врач на МРТ сказала, что нельзя так терпеть, у него уже появились проблемы. Видимо, там ему что-то такое сказали, что он так среагировал", – рассказывает мама ребенка.

Когда няня Люба не в настроении, она кричит

При разговоре с сыном мама выяснила ужасные вещи. "Он теперь считает, что волшебная палочка – это палочка, которой наказывают непослушных детей. На самом деле это деревянная дудка, которой помощник воспитателя била детей", – говорит женщина.

РИА Новости

Из сообщений родителей в родительской группе в мессенджере стало понятно, что многие дети испытали психологическое давление и наказания от такой няни. Они плачут и не хотят идти в садик и устраивают истерику при виде няни Любы.

Дети рассказывают, что у Любы часто плохое настроение, и она кричит на них из-за того, что они крошат на пол хлеб и ей приходится за ними убирать. Бьет палкой по голове и рукам, когда не может одеть детей, кричит, если не может застегнуть ремень на брюках ребенка. На ребенка орала за то, что в садике у него началось расстройство желудка. Малыши боятся Любу, потому что она обещает заклеить глазки. Детей, которые балуются, закрывала в спальне и в туалете.

Диалог родителей в Viber

Диалог родителей в Viber

Диалог родителей в Viber

Диалог родителей в Viber

Диалог родителей в Viber

Диалог родителей в Viber

Скриншот Гражданская организация "Прихист" в Facebook

Заведующая не поверила

На жалобы родителей заведующая детского садика №36 Светлана Григоренко не реагировала, уверяя, что дети все придумали. "Когда мы первый раз пошли с устной жалобой к заведующей, то она отреагировала странно. С ухмылкой говорила, что никогда не поверит, что нянечка бьет кого-то. Мол, "вы хотите сказать, что няня идет куда-то, берет палку и бьет детей?".

Она попросила дать ей два дня. За это время методист, без нашего ведома, стала опрашивать всех детей. А на собрании завхоз начала рассказывать нам, что мы мало читаем книжек детям и мало уделяем им времени. Все закончилось тем, что нам сказали, что наши дети все придумали, и никого наказывать не будут, а нам и вовсе предложили перевести сына в другой сад", – рассказывает мама.

Родители ребенка не собираются оставлять ситуацию просто так, они планируют подать заявление в полицию и прокуратуру.

Сейчас родители написали заявление в отдел образования Никопольского городского совета. Там нам сообщили, что с 6 ноября началась проверка этого садика. Когда закончится, точно сказать не могут.

В садике заклеили рот скотчем

Еще один случай произошел весной. В детском садике в Вишневом на Киевщине ребенку скотчем заклеили рот. Мама не предала это огласке, попыталась все решить в садике, где ей пообещали виновных уволить. Однако все они до сих пор продолжают работать.

В садиках детям заклеивают рот скотчем Подробности

Комментировать ситуацию в самом садике отказались. В управлении образования городского совета Вишневого нам сказали, что о такой ситуации впервые слышат. "К нам никто с жалобами не обращался. Но мы просим маму, если такой случай произошел, пусть она придет к нам с заявлением, мы будем разбираться", – сказала начальник управления Оксана Алексеенко.

К слову, в Первомайске Николаевской области в детском саду воспитатель также умудрилась заклеить скотчем рот ребенку из-за того, что он громко разговаривал. Мама обратилась с жалобой в управление по делам детей Первомайского горсовета. Причем слова мальчика подтвердили и другие дети. Оказалось, что им часто заклеивали рты за плохое поведение.

30-летняя воспитательница была уволена, а полиция открыла дело по ч. 1 ст. 126 УК Украины "побои и истязания", женщине грозит штраф или исправительные работы на срок до одного года.

Как защитить ребенка от издевательств в садике

Сооснователь общественной организации "Батьки SOS" Елена Бондаренко говорит, что с таким жестоким обращением с детьми в садике нужно бороться. Правда, в дошкольном учреждении это делать сложнее, чем в школе, из-за маленького возраста детей.

Малыши не всегда могут рассказать родителям, что с ними произошло. А также не всегда могут отличить, плохо с ними поступили или нет. Ведь не секрет, что порой и дома родители могут поставить ребенка в угол, шлепнуть или как-то наказать. И сын или дочка могут воспринимать такое обращение как нормальное. К тому же взрослый может легко запугать ребенка, пообещав, что если он расскажет родителям, то ему достанется еще больше.

Маленькие дети не всегда могут рассказать родителям, что с ними произошло delfi

"К тому же в садиках любят говорить, что дети все придумали, они врут, фантазируют. Поэтому можно отвести малыша к психологу, чтобы он поговорил с ним и подтвердил, что ребенок говорит правду. Затем следует обратиться к директору или заведующей детсада с письменным заявлением. Обязательно письменно, потому что устные разговоры ни к чему не приводят и не оставляют следов. Потом скажут, что ничего не было, никто к ним не обращался", – советует Елена Бондаренко.

В заявлении нужно описать факты и приложить доказательства. Это могут быть выводы психолога, а если ребенок получил ссадины, шишки, травму – то приложить и справку от врача.

Также нужно попросить других родителей поговорить с детьми, выяснить, что происходит в группе. Если факты подтверждаются, то лучше написать коллективное заявление.

Обязательно напишите заявление о жестоком обращении с вашим ребенком kp.ua

И требовать от заведующего предпринять меры, в зависимости от степени вины сотрудника садика вплоть до увольнения. Потому что бывают случаи, когда няня или воспитатель сильнее схватила ребенка за руку, чтобы разнять драку. Другое дело, когда они бьют детей. И для родителей главное, чтобы подобная ситуация не повторялась.

Смарт-часы и камеры наблюдения

Что касается камер видеонаблюдения в садике, то по словам Елены Бондаренко, закон плохо регулирует этот вопрос.

"Установку наблюдения нужно согласовать со всеми родителями. Вопрос еще и в том, где будут храниться эти видео и кто будет иметь к ним доступ. Если администрация садика, то они могут и не предоставить нужные записи, когда дело дойдет до разбирательств", - говорит Бондаренко.

Голос ua

Есть еще один вариант – смарт-часы. "Они очень легки в управлении, и ребенок сможет нажать одну кнопочку, чтобы в какой-то момент подключиться к вам, и вы сможете услышать, что происходит в группе. Также телефон сообщит, если кто-то попытается снять часы с руки ребенка. Воспитатели не имеют право это делать, потому что речь идет о безопасности малыша", - говорит Бондаренко.

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