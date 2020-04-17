При обмене пленными 16 апреля четверо из тех, кого должны были передать на подконтрольную боевикам "Л/ДНР" территорию, отказались покидать Украину.

Они заявили, что отныне не хотят иметь отношения к тем, на чьей стороне были раньше, сообщает "24 канал" (чтобы посмотреть видео признания, доскролльте новость до конца).

В частности, на кадрах мужчина объясняет, что раньше воевал за "ЛНР", однако сейчас его помиловали, и он не хочет возвращаться на оккупированную территорию.

Бывший террорист отказался от обмена

Представительница подконтрольной боевикам территории Ольга Кобцева подчеркнула, что в заявлении мужчина написал совсем другое: мол, он выразил желание быть освобожденным по политическим договоренностям в результате обмена.

"Вы воспользовались моментом, чтобы получить процессуальную очистку?" – спросила Кобцева.

Однако тот отметил, что он хотел освободиться только от "ответственности за участие в войне против Украины" на стороне террористов.

"Я воевал за "ЛНР". А теперь меня помиловали. Мы в расчете... Это своеобразная программа очистки, так понятнее?" – сказал мужчина.

Скриншот с видео 24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В четверг, 16 апреля, Украина провела обещанный обмен пленными с террористическими "Л/ДНР". По состоянию на 10:00 завершился первый этап процедуры. Украинская сторона передала 10 человек, террористы – 9.

Второй этап прошел возле города Счастье на Луганщине. Украина получила бывших пленников, удерживавшихся боевиками в Луганске.

Напомним, ранее в сети появился список из более 30 украинцев, которые до сих пор находятся в плену у боевиков. Среди них есть военнослужащие.

В сети появились фото с обмена пленными между террористами "ДНР" и Украиной, который состоялся 16 апреля на КПВВ Майорское на Донбассе.