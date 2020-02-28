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28 февраля • обновлено в 20:35
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Бывший таможенник пытался ввезти в Украину iPhone на 100 тысяч евро. Фото

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Венгерские пограничники на пункте пропуска "Звонковое" задержали бывшего украинского таможенника, который пытался ввезти в нашу страну партию телефонов iPhone общей стоимостью 100 тысяч евро.

Об этом первым сообщил в своем Telegram-канале закарпатский журналист Виталий Глагола, опубликовав фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его данным, нарушителя зовут Юрий Текелий. Фото было сделано знакомыми Глаголы, однако он заверил, что информация была проверена. Инцидент якобы произошел в среду, 26 февраля.

Бывший таможенник пытался ввезти в Украину iPhone на 100 тысяч евро

Бывший таможенник пытался ввезти в Украину iPhone на 100 тысяч евро

Вскоре публикацией поделились и на страницах Государственной таможенной службы в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновицкой области пограничник "погорел" на взяточничестве и покрытии контрабанды. Его задержали.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Контрабанда в Украине контрабанда
Тег
контрабанда
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Древняя шутка ))) После того как я познакомился с Украинской таможней, я зауважал Украинскую ГАИ .
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