Бывший разведчик спрогнозировал новые точки разведения сил на Донбассе

До конца текущего года разведение сил на Донбассе может быть осуществлено еще на 2-3 участках.

Возможно создание более масштабного КПВВ на Светлодарской Дуге непосредственно на Дебальцевской трассе. Такой прогноз в эфире ObozTV озвучил бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

Он назвал и другие наиболее вероятные участки для разведения сил. "Это может быть район невдалеке от Мариуполя в Водяном, чтобы еще более обезопасить контрольно-пропускной пункт в Гнутово, это может быть район Павлополя, может быть район Новотроицкого".

"Вариантов очень много, все они пока стопроцентно не подтверждены", – заметил Рымарук.

Как писал OBOZREVATEL, 11 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в зону проведения Операции Объединенных сил анонсировал новое разведения сил на Донбассе.

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