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23 апреля • обновлено в 17:10
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Бывший разведчик спрогнозировал новые точки разведения сил на Донбассе

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До конца текущего года разведение сил на Донбассе может быть осуществлено еще на 2-3 участках.

Возможно создание более масштабного КПВВ на Светлодарской Дуге непосредственно на Дебальцевской трассе. Такой прогноз в эфире ObozTV озвучил бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

Он назвал и другие наиболее вероятные участки для разведения сил. "Это может быть район невдалеке от Мариуполя в Водяном, чтобы еще более обезопасить контрольно-пропускной пункт в Гнутово, это может быть район Павлополя, может быть район Новотроицкого".

"Вариантов очень много, все они пока стопроцентно не подтверждены", – заметил Рымарук.

Как писал OBOZREVATEL, 11 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в зону проведения Операции Объединенных сил анонсировал новое разведения сил на Донбассе.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Операция Объединенных сил на Донбассе Минские договоренности Мирные переговоры в Минске Отвод войск на Донбассе Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Андрей Рымарук
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а ведь если посмотреть на современную деградирующую Украину, послушать украинские патриотические лозунги, и как лгут и кривляются украинские политики, политологи и журналисты, и становится ясно, что Украина это государство-симулякр... все действия украинской власти все 30 лет незалежности симулируют государство, а такового, по большому счету, и нет вовсе.
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