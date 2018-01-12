УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

Бывший комбат приговорен к серьезному тюремному сроку за взятку в 5 тыс. грн

2.5тЧитать новость на украинском

Соломенский районный суд Киева приговорил бывшего командира дисциплинарного батальона к двум годам лишения свободы за требование от подчиненного взятки в размере 5 тысяч гривен.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"12 января 2018 года приговором Соломенского районного суда г. Киева командир дисциплинарного батальона подполковник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины, а именно в получении неправомерной выгоды от подчиненного за непривлечение к дисциплинарной ответственности", — рассказал Лысенко.

Новости
Депутат Одесского облсовета предложил детективу НАБУ $500 тыс. взятки

"Следствием и судом установлено, что указанный командир дисциплинарного батальона потребовал подчиненному в передаче денежных средств в сумме 5 тыс. грн за непривлечение его к дисциплинарной ответственности", - написал он.

Также отмечается, что приказом Министра обороны Украины офицер отстранен от военной службы и лишен воинского звания "подполковник".

Как писал "Обозреватель", ранее суд восстановил в должности пойманного на взятке генерала полиции.

Читайте все новости по теме "Криминал" на Обозревателе.

Тема
Криминал
Персона
Андрей Лысенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости