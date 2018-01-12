Бывший комбат приговорен к серьезному тюремному сроку за взятку в 5 тыс. грн

Соломенский районный суд Киева приговорил бывшего командира дисциплинарного батальона к двум годам лишения свободы за требование от подчиненного взятки в размере 5 тысяч гривен.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"12 января 2018 года приговором Соломенского районного суда г. Киева командир дисциплинарного батальона подполковник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины, а именно в получении неправомерной выгоды от подчиненного за непривлечение к дисциплинарной ответственности", — рассказал Лысенко.

"Следствием и судом установлено, что указанный командир дисциплинарного батальона потребовал подчиненному в передаче денежных средств в сумме 5 тыс. грн за непривлечение его к дисциплинарной ответственности", - написал он.

Также отмечается, что приказом Министра обороны Украины офицер отстранен от военной службы и лишен воинского звания "подполковник".

Как писал "Обозреватель", ранее суд восстановил в должности пойманного на взятке генерала полиции.