Бывшего вице-премьера обвинили в избиении внука. Видео

Бывшего вице-премьер-министра Украины и экс-народного депутата Олега Рыбачука обвинили в том, что он жестко обращался со своим внуком.

Инцидент на видео засняли очевидцы, сообщает УНИАН (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Свидетельница произошедшего заявила, что напишет на Рыбачука заявление в полицию.

"Я все слышала и все засняла… Вы ему чуть нос не разбили… Детей нужно спасать от таких, как вы!", – сказала девушка.

Сам политик пояснил, что его внук обзывал и бил своего брата.

"Вы не знаете, что он говорил на своего брата… Я молчал вообще, он со своим братом подрался", – сказал бывший вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве шестилетнего мальчика жестоко избил крестный отец. Ни мать, ни другие взрослые не попытались защитить его, а также обманули врачей, заявив, что ребенок выпал из окна.