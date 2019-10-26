Главная Новости
27 октября • обновлено в 00:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Бывшего топ-чиновника Харьковщины поймали на больших аферах: в чем виноват

581 Читать материал на украинском

Прокуратурой Харьковской области сообщено о подозрении бывшему заместителю председателя облгосадминистрации (2015-2019 г.г.), в связи с совершением должностного преступления во время пребывания в должности директора одного из департаментов администрации.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области. В частности, речь идет о реконструкции очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета на общую сумму более 20 млн. грн.

"При выполнении указанных работ предприятие-подрядчик с целью завладения государственными средствами осуществило монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз. Общая сумма ущерба составила более 18 млн. грн", – уточнили правоохранители.

Новости
"У Нефедова не получается": журналисты заявили о саботаже борьбы с коррупцией на таможне

Экс-чиновника Харьковщины поймали на больших аферах

Экс-чиновника Харьковщины поймали на больших аферах

Прокуратура Харьковской области

Обвинительный акт по факту присвоения государственных средств направлено в суд.

Уточняется также, что к соответствующим последствиям привели преступные действия директора Департамента, который небрежно отнесся к своим обязанностям и согласовал соответствующую документацию и принял выполненные работы.

Прокуратурой устанавливаются другие лица, причастные к хищению бюджетных средств.

Экс-чиновника Харьковщины поймали на больших аферах

Экс-чиновника Харьковщины поймали на больших аферах

Прокуратура Харьковской области

Экс-чиновника Харьковщины поймали на больших аферах

Экс-чиновника Харьковщины поймали на больших аферах

Прокуратура Харьковской области

Экс-чиновника Харьковщины поймали на больших аферах

Экс-чиновника Харьковщины поймали на больших аферах

Прокуратура Харьковской области

Как сообщал OBOZREVATEL, новый главный прокурор Харьковской области Александр Фильчаков в 2011 году фигурировал в журналистском расследовании. Его обвиняли в коррупции.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Харьков
Тег
коррупция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel