Бывшего топ-чиновника Харьковщины поймали на больших аферах: в чем виноват

Прокуратурой Харьковской области сообщено о подозрении бывшему заместителю председателя облгосадминистрации (2015-2019 г.г.), в связи с совершением должностного преступления во время пребывания в должности директора одного из департаментов администрации.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области. В частности, речь идет о реконструкции очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета на общую сумму более 20 млн. грн.

"При выполнении указанных работ предприятие-подрядчик с целью завладения государственными средствами осуществило монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз. Общая сумма ущерба составила более 18 млн. грн", – уточнили правоохранители.

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Обвинительный акт по факту присвоения государственных средств направлено в суд.

Уточняется также, что к соответствующим последствиям привели преступные действия директора Департамента, который небрежно отнесся к своим обязанностям и согласовал соответствующую документацию и принял выполненные работы.

Прокуратурой устанавливаются другие лица, причастные к хищению бюджетных средств.

Экс-чиновника Харьковщины поймали на больших аферах Прокуратура Харьковской области

Экс-чиновника Харьковщины поймали на больших аферах Прокуратура Харьковской области

Экс-чиновника Харьковщины поймали на больших аферах Прокуратура Харьковской области

Как сообщал OBOZREVATEL, новый главный прокурор Харьковской области Александр Фильчаков в 2011 году фигурировал в журналистском расследовании. Его обвиняли в коррупции.

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